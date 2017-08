Burkina Faso: La famille s'agrandit avec un nouveau venu

Le samedi 12 août 2017 a eu lieu à Bobo-Dioulasso, l'ouverture de la gare principale et le lancement des activités, au quartier Tounouma à Bobo-Dioulasso, de la compagnie de transport routier dénommée « Saramaya Transport».

La famille des transports en commun s'est élargie au Burkina Faso, avec l'ouverture de la nouvelle gare routière : « Saramaya Transport». La cérémonie d'inauguration, présidée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et parrainée par le PDG du groupe EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, est intervenue le samedi 12 août 2017 à Bobo-Dioulasso.

La compagnie a actuellement une capacité d'environ 10 bus et 68 employés. Elle prévoit occuper le marché des transports avec 100 bus et augmenter l'effectif de son personnel à 560 dans les trois années à venir. Selon le promoteur Issouf Sana, cette société s'engage à jouer pleinement sa partition dans le programme de développement du président du Faso, en apportant «sa modeste contribution» au développement socio-économique du pays des Hommes intègres. «Saramaya Transport» va, de ce fait, permettre la création d'emplois car elle prévoit ouvrir des gares et des escales tant au Burkina que dans les villes de la sous-région. A en croire Issouf Sana, cela va contribuer à l'intégration sous régionale et à l'amélioration de la mobilité de la diaspora burkinabè, en renforçant ainsi la coopération régionale.

La nouvelle compagnie entend jouer sur la qualité du transport des personnes au Burkina Faso, et offrir une gamme de choix plus large qui soit à la portée de tout le monde. Le parrain de la cérémonie, le PDG du groupe EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, a prodigué des conseils à son filleul. Cette cérémonie a-t-il laissé entendre, «consacre le début d'un long parcours des activités de votre société dans le domaine des transports. A travers ce projet, vous allez contribuer à résoudre un tant soit peu le problème d'emplois dans le pays, mais sachez que ce secteur n'est pas des plus faciles ». M. Bonkougou a poursuivi : «Le succès vous sera utile mais, il faut surtout approcher les devanciers pour bénéficier de leurs conseils». Il a rassuré les responsables de «Saramaya Transport» quant à son soutien.

Pour satisfaire les besoins de la clientèle en termes de confort, de sécurité et de respect, les autocars de la nouvelle compagnie sont compartimentés à l'intérieur, et l'on retiendra qu'il a été le pionnier dans ce secteur. Le premier voyage a eu lieu, le lundi 14 août 2017, à un prix promotionnel de 5000 FCFA pour Bobo-Ouaga. Le même prix est maintenu jusqu'au 12 septembre 2017.