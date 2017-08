Burkina Faso: Obsèques de Salifou Diallo - Les présidents nigérien et guinéen à Ouagadougou

Dans le cadre des obsèques du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, les présidents nigériens, Mahamoudou Issoufou et guinéen, Alpha Condé sont à Ouagadougou, pour compatir à la douleur du peuple burkinabè. Ils ont été accueillis à l'aéroport international de Ouagadougou le jeudi 24 août 2017, par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Il est 10h10 le jeudi 24 août 2017 lorsque l'avion du président nigérien, le Mont Greboun, atterrit à l'aéroport international de Ouagadougou. A son bord, le président Mahamoudou Issoufou et une forte délégation nigérienne venus pour participer aux obsèques du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo qui se tiennent du 23 au 25 août 2017. Le président nigérien et sa délégation sont accueillis par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et certains membres du gouvernement. Situation oblige, l'accueil n'est pas celui des grands jours.

Pas d'honneur militaire ni d'exécution d'hymnes nationaux comme il est de coutume lors des visites d'amitié et de travail. Après les accolades de condoléances, le président du Faso et son hôte se dirigent vers le salon présidentiel. Cette présence de Mahamoudou Issoufou à Ouagadougou, au-delà, du cérémonial de présentation de condoléances est le signe des bonnes relations entre le défunt Salifou Diallo, président du parti au pouvoir et le régime nigérien. Avant l'arrivée au pouvoir du MPP au Burkina Faso, Salifou Diallo a servi comme conseiller officieux du président Mahamoudou Issoufou pendant sa période de traversée du désert. La délégation du président Issoufou est suivie, 20 mn plus tard à l'aéroport, par l'avion du président guinéen, Alpha Condé, un autre ami de la gauche du pouvoir burkinabè et président en exercice de l'Union africaine.

Même rituel d'accueil et les preneurs d'images sont invités pour des prises de vue dans le salon présidentiel où les deux présidents nigérien et guinéen sont en entretien avec Roch Marc Christian Kaboré. Le service de la communication de la présidence du Faso fait ensuite signe aux journalistes mobilisés pour la circonstance que les hôtes du président du Faso n'accorderont pas d'interview à la presse.