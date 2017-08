Cameroun: Comité de normalisation de la Fecafoot - Issa Tchiroma et Bidoung Mpkatt devant la presse ce vendredi à 14 h à Yaoundé

Le nouveau document informatisé et sécurisé qui suit un nouveau circuit d'obtention et de… Plus »

L'information, a été donnée ce jeudi 24 aout 2017 par la Crtv-radio, laquelle a précisé que le Mincom qui aura à ses cotés le Minsep, donnera la position du gouvernement camerounais, sur l'actualité à la une : la création depuis mercredi par la Fifa, d'un Comité de normalisation à la Fecafoot. Et notre confrère d'ajouter que « ce sera aussi l'occasion pour le gouvernement, de présenter le niveau des préparatifs de la Can 2019 ».

