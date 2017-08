Cameroun: Chenille légionnaire - Un plan de lutte se prépare

Le nouveau document informatisé et sécurisé qui suit un nouveau circuit d'obtention et de… Plus »

« L'objectif visé est de contrôler et lutter contre l'invasion des cultures par la chenille légionnaire au Cameroun afin d'assurer la sécurité alimentaire des Camerounais et l'approvisionnement des agro-industries», indique le ministre.

D'après les experts, le constat est alarmant. Au Nord par exemple, la chenille légionnaire a déjà attaqué 36 700 hectares, de plantations. Ce qui entraine d'importantes pertes. C'est dans le souci d'exterminer ces espèces que le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural (MINADER), Clémentine Ananga Messina a présidé une réunion de sensibilisation des entreprises agricoles et des agriculteurs sur les risques liés à la présence des chenilles légionnaires dans les plantations. Il a été question lors de cette réunion d'appropriation, d'élaborer un plan de lutte contre cet insecte.

D'après l'évaluation de l'entreprise Fimex international, les dégâts causés par cette chenille sont énormes, avec une incidence par plante qui varie entre 25% et 75%. Les régions de l'Ouest, du Centre, de l'Extrême Nord, de l'Adamaoua, du Sud-Ouest et du Littoral sont les plus touchées.

