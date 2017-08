Nigeria: Gestion des réfugiés - Le Nigeria reconnaissant

Gratitude exprimée hier par le nouveau haut-commissaire de ce pays au ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary.

Convivialité et convergence de vues ont marqué l'audience accordée hier par le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, au nouveau haut-commissaire de la République du Nigeria au Cameroun, Lawan Abba Gashagar, en son cabinet. En trois quarts d'heure, les deux personnalités ont échangé sur les préoccupations communes du Cameroun et du Nigeria.

En bonne place dans les échanges, comme on pouvait s'y attendre, a figuré la crise sécuritaire due aux agressions de la secte terroriste Boko Haram de part et d'autres de la frontière entre les deux pays. Une des conséquences de cette situation, c'est le déplacement massif des populations nigérianes vers le Cameroun. A l'occasion, on apprendra que 58 000 réfugiés nigérians officiellement enregistrés vivent au Cameroun, sans compter ceux qui traversent la frontière de manière informelle.

Lawan Abba Gashagar a tenu à exprimer la gratitude de son pays et de ses compatriotes, pour l'accueil et le traitement de faveur dont bénéficient toutes ces personnes en terre camerounaise. Outre les questions sécuritaires, le plénipotentiaire du Nigeria et le ministre de la Communication ont échangé sur la nécessité de renforcer les échanges économiques entre les deux pays. Le Nigeria étant dans le domaine un des plus grands partenaires du Cameroun. Sur un tout autre plan, l'impératif d'entretenir la convivialité et l'entente entre les peuples frères du Cameroun et du Nigeria a été abordé par Issa Tchiroma Bakary et son hôte.