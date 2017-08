Cameroun: Une centrale thermique pour l'Extrême-Nord

Le nouveau document informatisé et sécurisé qui suit un nouveau circuit d'obtention et de… Plus »

Il est prévu, tout en face de cette centrale thermique, la construction en 2019, d'une centrale solaire d'une puissance de 15 MW. L'ouvrage réalisé par l'entreprise Aggreko bénéficie de la haute technologie de pointe. Du moins, c'est l'assurance donnée par Jean-Bernard Sadeu, le chef du projet de construction de la centrale de Maroua. Pour ce qui est du personnel, cette infrastructure démontable et dont la mise en place n'a duré que trois mois emploie 30 personnes, à savoir 29 Camerounais et un Malien. La sécurité de cet important investissement est assurée par les militaires de l'armée camerounaise. L'infrastructure thermique qui tourne au gasoil est appelée à fonctionner 24h/24, afin d'assurer la fourniture permanente de la région en énergie électrique. Finis donc les délestages dans la région de l'Extrême-Nord ; du moins pour les prochaines années.

