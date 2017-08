Cameroun: Le Canada, ce partenaire sûr

Le Canada et le Cameroun entretiennent des relations bilatérales bien établies et amicales.

La prospérité économique, la promotion des valeurs démocratiques, le respect des droits de la personne, la bonne gouvernance et la sécurité régionale sont les piliers de cette coopération. Ce pays qui partage avec le Cameroun le bilinguisme (français-anglais), encourage les efforts concrets déployés par le Cameroun dans ces domaines. Le Canada encourage également les efforts camerounais afin de relever les défis sécuritaires régionaux, liés particulièrement aux actions des groupes armés terroristes et aux répercussions de la crise socio politique en République centrafricaine.

Après plus de 50 ans de relations bilatérales entre les deux pays, le Cameroun et le Canada sont passés d'une relation de donateur-bénéficiaire à celle de partenaires commerciaux. En 2015, le Cameroun était le premier marché d'exportation du Canada en Afrique centrale avec des échanges évalués à 79,9 millions de dollars (environ 44 milliards de F). Sont concernés, des produits tels que les céréales, les véhicules motorisés, les machines et les véhicules en général, les machines et l'équipement électriques et électroniques ainsi que le papier. Les principales importations canadiennes en provenance du Cameroun (bois, caoutchouc, machines et légumes) se chiffraient à 7 millions de dollars (3,8 milliards de F).