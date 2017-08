Tunisie: Londres et Bruxelles saluent les progrès enregistrés en Tunisie en matière de sécurité

La situation du secteur pétrolier est inquiétante et le secrétaire général de la… Plus »

De son côté, peut-on lire dans un communiqué publié hier par le ministère belge des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, « le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, salue l'amélioration du climat sécuritaire en Tunisie, tout en appelant les voyageurs belges à la prudence et à la vigilance face à la menace terroriste. Les conseils aux voyageurs pour la Tunisie ont donc été adaptés. Le périmètre dans lequel les voyageurs peuvent désormais se rendre est notamment étendu à l'île de Djerba. Didier Reynders rappelle toutefois qu'il est essentiel pour les voyageurs d'observer la prudence recommandée. » Didier Reynders rappelle que la Belgique et la Tunisie sont unies dans la lutte contre le terrorisme.

