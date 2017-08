Burkina Faso: 29es jeux universitaires Taiwan 2017 - Les Burkinabè gardent espoir...

Après des débuts difficiles en judo aux olympiades universitaires, le 22 août 2017, les représentants Burkinabè à Taipei conservent leur chance de médailles en athlétisme. En demi-finale des 400 mètres, Bienvenu Sawadogo pourraient obtenir son ticket pour les phases finales prévues pour ce vendredi. Il rejoindra alors Hugues Fabrice Zango, finaliste en triple-saut.

C'est le 22 août 2017 que les athlètes Burkinabè sont entrés en compétition aux 29es jeux universitaires Taiwan 2017. En judo, Bernice Sawadogo qui s'est jeté à l'eau dans la catégorie des moins de 66 kilogrammes a eu fort à faire face à un adversaire de taille et de poids. Il a été éliminé par son vis-à-vis. L'entraîneur des judokas burkinabè n'est cependant pas déçu.

Selon Me Watil Poda, Bernice « est un jeune très doué, mais qui a manqué d'expérience à ce niveau de la compétition ». Toujours en judo, la jeune espoire Salimata Da est montée sur le tatami le 23 août dans la catégorie des moins de 48 kilogrammes. Au regard du rang de ses adversaires, son encadreur avait aussi pronostiqué un match « pas facile » pour celle que ses camarades ont surnommée affectueusement « 48 kil ».

Elle n'a pas pu faire mieux que Bernice Sawadogo. « Malgré la défaite, l'on peut retenir que cette participation a servi à nous forger davantage auprès de combattants plus aguerris », a relativisé Me Poda. Pour lui, ce challenge est plutôt un pari pour les futures échéances dont il dit attendre « une bonne moisson » pour peu que la dynamique actuelle se maintienne. En athlétisme, ce sont des perspectives nettement plus heureuses qui s'offrent aux nôtres.

Venu pour défendre sont titre de vice-champion du monde du sport universitaire, Hugues Fabrice Zango aborde ce rendez-vous du bon pied en triple saut. Il est rentré des jeux de la Francophonie d'Abidjan avec une médaille d'or, tout en établissant un nouveau record qui n'a pas été homologué. Avec une telle performance, celui qui s'est déjà qualifié, sans coup férir, pour les finales de ce vendredi 25 août, pourra (rêvons un peu), pourquoi pas, tutoyer les athlètes de très haut niveau de sa catégorie, pour que l'hymne national retentisse dans l'antre du stade olympique de Taipei.

Il est aussi possible que, dans la discipline des 400 mètres, Bienvenu Sawadogo rejoigne la finale. Pour cela, il devrait se défaire de son adversaire d'hier jeudi en demi-finales. Sans compter que Florian Somé (110 mètres haie), le dernier athlète Burkinabè à entrer en jeu le 26 août, pourrait également réserver de belles surprises à ces Universiades.

En attendant, le chef de la délégation burkinabè, Ba Banien Sirima, porte un regard positif sur l'organisation de cette compétition, nettement plus relevée, de son point de vue, que les jeux de la Francophonie. « C'est une compétition regroupant près de 170 pays avec des performances de niveau mondial, alors que la Francophonie n'a regroupé que 44 pays. Les conditions organisationnelles sont très bonnes.

Taipei a mis les grands moyens pour l'organisation de cet événement sportif et culturel. On sait que les meilleurs sportifs sont les universitaires », a-t-il indiqué. M. Sirima déplore néanmoins des conditions climatiques assez difficiles pour ses protégés, en plus du très long voyage et le court délai de récupération.

En effet, chaleur, humidité, vent, pluies et typhon sont le quotidien des habitants de la capitale de la République de Chine Taiwan. Des conditions loin d'entamer la détermination des athlètes Burkinabè à « représenter honorablement » leur pays.