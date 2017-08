Burkina Faso: Hommage à Salifou Diallo - Députés et militants saluent un homme de conviction

Avant son dernier voyage pour Ouahigouya pour y être inhumé, le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, a reçu un hommage dû à son rang, le jeudi 24 août 2017, à Ouagadougou tant par son parti, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), que par les députés à l'hémicycle.

L'émotion a été vive, hier 24 août 2017 au siège du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) à Ouagadougou. En effet, les militants du parti s'y sont rendus pour rendre un dernier hommage à leur président, par ailleurs président de l'Assemblée nationale (PAN), Salifou Diallo, décédé le 19 août dernier à Paris. C'est sous des ovations nourries que les militants, vêtus pour la plupart de blanc, ont accueilli la dépouille de leur président au siège du parti. Ni les applaudissements, ni les lunettes noires, encore moins les mouchoirs n'ont permis de dissimuler les larmes et la tristesse sur les visages. C'est dans cette ambiance de chagrin que le vice-président du parti, Simon Compaoré a rendu hommage à Salifou Diallo.

« L'homme n'est rien. Il est, comme le disait Thom John : «une bougie dans le monde », a-t-il déclaré, la gorge nouée d'émotion. Néanmoins, il a fait remarquer que le président du MPP fait partie de ces personnes qui, sur terre, ont marqué d'une pierre indélébile leur passage. « Salifou, par ta manière et en ta façon, tu auras marqué ton époque, ta génération, ton pays. En cela, Salifou, tu es rentré dans l'histoire par la grande porte du panthéon des héros de la Nation », a déclaré le vice-président du MPP. M. Compaoré a également remercié le défunt Salifou Diallo pour ses œuvres : « Nous n'oublierons jamais ton serment de servir en tout temps et en tout lieu le peuple burkinabè. Nous te remercions pour ta fidélité à toute épreuve aux idéaux républicains du peuple burkinabè. »

Pour lui, le combat politique du disparu est une force d'espérance pour la Nation. Il a expliqué que la disparition du président du parti laisse un vide: « Salifou, tes initiatives titanesques pour le bien-être du peuple burkinabè, tes aspirations fortes pour la gouvernance vertueuse, ta quête d'un consensus national autour des chantiers prioritaires de l'Etat de droit nous manqueront », a-t-il avoué.

Le vice-président du parti au pouvoir a pris des engagements devant la dépouille du président de l'Assemblée nationale. « Salifou, le MPP se commet à faire de tes œuvres immenses d'homme d'Etat, un limon fertilisant pour l'éclosion de nos espérances. Le MPP s'engage à ne rien renier du Burkina Faso tel que tu as contribué à le bâtir. Le MPP rendra la république superbe telle que tu l'as rêvé par l'exemplarité de tes œuvres », a promis Simon Compaoré.

Salifou Diallo, « un corpus de valeurs »

Le MPP s'est également engagé à honorer la mémoire de son président par la démocratie, l'égalité et le progrès économique et social. Des valeurs chères au défunt que les militants ont promis de ne jamais trahir, selon Simon Compaoré. « Nous ferons de l'unité et de la cohésion, les éléments clés pour des futures victoires. C'est le meilleur moyen d'honorer ta mémoire », a annoncé le vice-président Compaoré.

Pour lui, Salifou Diallo est « un corpus de valeurs, un combattant permanent, un homme déterminé, de talent, de génie, de leadership politique, un stratège, un généreux, un convaincu». Lorsque le vice-président du parti au pouvoir a prononcé trois fois le nom du défunt avant de dire « good bye », ce sont des pleurs qui émanaient des militants et proches-parents qui ont pris d'assaut la cour du siège du parti.

A l'Assemblée nationale, deuxième étape de ce périple de la dépouille de Salifou Diallo le 24 août 2017, c'est l'hymne national qui a été entonné en chœur par les députés, suivi de l'observation d'une minute de silence. L'instant de silence s'est prolongé. Il a fallu le député du groupe parlementaire MPP Alassane Sakandé, pour demander aux élus nationaux d'ovationner longuement le président de l'Assemblée nationale comme le premier jour de son élection à la tête du parlement. Selon la secrétaire générale de l'Assemblée nationale, Emma Zobilma Mantoro, Salifou Diallo a œuvré à un consensus et au dialogue pour l'exécution des missions du parlement.

Il s'est engagé, a-t-elle confié, à faire du parlement burkinabè une institution forte, innovante, accessible aux populations. Elle a relevé quelques actions réalisées sous l'impulsion du président Diallo en vingt mois à la tête de l'institution parlementaire. Parmi celles-ci, l'on a pu noter, entre autres, l'adoption d'un plan stratégique 2016-2020 de l'Assemblée nationale, d'un audit de personnel, d'un régime indemnitaire et salarial au profit des travailleurs, l'effectivité de la fonction publique parlementaire. Avant que les députés et le personnel de l'Assemblée national ne s'inclinent devant la dépouille du président du parlement burkinabè , chaque groupe parlementaire lui a rendu hommage.

« Tout le monde est d'accord sur ta grandeur »

Pour le président du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement (UPC), Daouda Simboro, Dr Salifou Diallo a accompli des choses pour sa patrie. « Aujourd'hui, tu as mis tout le monde d'accord sur ta personnalité, sur ta grandeur. Tout le monde est d'accord et point barre », a-t-il imité le PAN. Et d'ajouter: « Tu manqueras à la zone de turbulence », en référence aux députés du groupe UPC comme l'avait baptisé Salifou Diallo. Le groupe parlementaire Burkinlim, à travers son représentant, Michel Badiara, a également relevé les qualités qu'incarnait le patron de l'institution parlementaire.

« Le PAN n'a jamais cessé d'apporter sa touche au changement. Vous avez été un homme de conviction. Le Burkina Faso perd un intrépide combattant », a-t-il laissé entendre. Alfred Sanou, président du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) se souvient, lui aussi, de Salifou Diallo depuis la création de l'Organisation pour la démocratie populaire/Mouvement du travail (ODP/MT) en 1989 et du CDP en 1996. La présidente du groupe parlementaire Paix, justice et réconciliation nationale, Marie Rose Romée Sawadogo/ Ouédraogo, a retenu, elle, du défunt deux mots : le politique et l'humain.

« En tant qu'homme politique chevronné, Salifou Diallo pouvait utiliser tous les moyens pour atteindre ses objectifs », a-t-elle souligné. A son avis, Dr Diallo a su donner l'image d'un homme de conviction. Elle a souhaité que l'esprit de consensus et de cohésion que l'homme a su incarner se perpétue au sein de l'hémicycle. Le député Alassane Sakandé du groupe MPP retient également du défunt un homme de conviction, d'actions et de compassion.

Son parcours sur terre, selon lui, est une leçon de vie. Il a rappelé le militantisme politique de « l'illustre » disparu qui lui a valu, dès son jeune âge, son expulsion de l'Université de Ouagadougou. « Il a renoncé au confort douillet du fonctionnaire pour se consacrer à la vie politique. Avec la disparition de Salifou Diallo, c'est l'Assemblée nationale qui perd un de ses dignes fils », a-t-il conclu.