Guinée: Orange Guinée et la Feguifoot signent un partenariat de trois ans

Un partenariat entre la Fédération Guinéenne de Football (Feguifoot) et la société de téléphonie mobile Orange Guinée a été signé ce mercredi 23 août 2017, au siège de l'institution à Kaloum. Accompagner le football guinéen à émerger sur le plan national et international est l'objectif de ce partenariat de trois ans paraphé entre la Feguifoot et Orange Guinée.

Le Directeur Général de la société de téléphonie Orange Guinée, Brelotte BA, a cité les domaines dans les quels son entreprise va apporter son soutien à la Feguifoot.

«C'est pour contribuer au développement économique, social et sportif de la Guinée que nous avons signé ce nouveau partenariat. Depuis 2008, nous accompagnons la Feguifoot dans ses activités et nous sommes conscients que ce partenariat fera le bonheur des citoyens, du football et aussi de la société Orange Guinée. Nous allons accompagner la Feguifoot dans les principales compétitions comme le sponsoring du syli national senior, du syli national cadet et junior mais aussi la coupe nationale lors de la phase des 16 me de finale », se felite directeur Général d'Orange Guinée

Le président de la Fédération Guinéenne de Football, Antonio Souaré a, dans son discours justifié le choix porté sur la société de téléphonie Orange Guinée dans l'accompagnement du football guinéen.

« Aujourd'hui, c'est le départ d'un grand jour pour le football guinéen. Vous savez le marketing est un instrument de développement et le sponsoring un élément de communication. Nous avons donc jugé nécessaire de trouver des sponsors qui peuvent nous accompagner à vendre le football. Et pour nous, Orange est le meilleur partenaire car ils sont leader aujourd'hui en matière de téléphonie. Orange Guinée sera un de nos sponsors car selon la déontologie, on ne peut pas prendre deux sponsors dans la même matière et cela veut dire en matière de téléphonie on ne peut plus collaborer avec autre sauf Orange Guinée. Je vous dis ça parce que bientôt nous allons signer un contrat avec un équipementier. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes », a fait savoir Antonio Souaré.

Les engagements signés entre les deux parties pour une durée de (3 ans ) trois sont les suivants :

2017 : deux milliards quatre cent millions (2.400.000.OOO) soit 20 %

2018 : deux milliards cinq cent cinquante million (2550. 000. OOO) soit 27%

2019 : deux milliards sept cent cinquante millions (2.750.000.000) soit 37%