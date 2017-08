Guinée: La vente des diplômes du BEPC et du BAC interdite

« J'ai le plaisir de vous informer qu'à compter de la date de signature du présent acte, il est formellement interdit aux inspections régionales, directions préfectorales et communales de l'éducation (IRE, DPE/DCE), de procéder à la vente des diplômes du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat unique aux admis », a-t-il lancé.

Le ministre Ibrahima Kalil Konaté "K au carré" a informé aux responsables de l'éducation à tous les niveaux que la vente des attestations et diplômes du BEPC et du BAC est formellement interdite. Le ministre demande à tous de bien vouloir prendre toutes les dispositions utiles pour l'application de cette instruction.

Le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation a par une note circulaire en date du 21 août 2017 adressée aux inspecteurs régionaux, directeurs préfectoraux et communaux de l'Education, annoncé l'interdiction la vente des diplômes du Brevet d'études du premier cycle(BEPC) et du baccalauréat est désormais interdite.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.