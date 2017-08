Togo: 90 milliards pour lutter contre l'érosion

La Banque mondiale à lancé en octobre 2016 le projet de gestion du littoral de l'Afrique de l'ouest (WACA) qui dispose d'un budget de 90 milliards de Fcfa. L'aide technique et financière doit bénéficier au Togo, au Bénin, à la Côte d'Ivoire et au Ghana.

Elles incluent la construction de digues et de pieux pour ralentir l'élan de l'océan et comporte également un volet sensibilisation auprès des communautés riveraines.

La piètre planification de l'aménagement du territoire, l'absence de réseaux de drainage des eaux pluviales jusqu'à récemment, ou leur mauvais entretien, la modification des tracés naturels des rivières et des lagunes, l'obstruction ou le mauvais entretien des systèmes de drainage et le développement urbain dans les zones basses accroissent les risques d'inondations côtières et fluviales.

La croissance rapide de la population, l'urbanisation, la migration vers les zones côtières et le développement ont contribué à exacerber l'impact de l'érosion du littoral particulièrement vulnérable du fait de son trait de côte meuble et sableux.

L'érosion côtière est un phénomène naturel, accéléré par l'activité humaine. La stabilisation artificielle du littoral, la détérioration des formations naturelles, la construction d'infrastructures, l'extraction de matériaux et la multiplication des barrages privent ces zones côtières fragiles d'apports sédimentaires importants et favorisent l'érosion.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.