Cameroun: Report de la grève de la faim du CDT KISSAMBA après la rencontre de ce dernier avec l'Archevèque JEAN MBARGA

Convaincu de la justesse des positions de l'Eglise qui ne laisse aucun doute sur sa volonté d'obtenir dans les meilleurs délais toute la lumière sur les circonstances de la mort de Mgr Bala, et soucieux de répondre positivement aux conseils judicieux du Prélat, le Doyen Ngouo Woungly-Massaga a décidé de reporter la grève de la faim à une date ultérieure qui permettrait de mettre en évidence une certaine lenteur ou une attitude dilatoire du gouvernement, et de mieux interpeller celui-ci.

Assurant le Cdt Kissamba de sa conviction personnelle que les choses ne sauraient plus tarder, pour ce qui est de la manifestation de la vérité en ce qui concerne les auteurs et les commanditaires du crime, l'Archevêque a attiré son attention sur le fait que l'une des préoccupations majeures des Evêques, depuis la mort de Mgr Jean Marie Benoît Bala, était d'éviter qu'il n'y ait d'autres morts ... Il recommandait de ne pas minimiser l'intelligence Report...

Après avoir longuement expliqué sa position de principe consistant à ne pas être en mesure d'autoriser ou d'interdire cette action forte qui allait dans le sens des préoccupations de l'Eglise, l'Archevêque a fait le point de la situation sur cette question de la mort de l'évêque de Bafia, Mgr Jean-Marie Benoît Bala par ailleurs son cousin. Il a souligné l'engagement et la fermeté de l'ensemble des Evêques dont la Conférence Extraordinaire serait imminente, et son implication ainsi que sa détermination personnelles à faire aboutir rapidement l'enquête.

