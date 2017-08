Cameroun: La liste des Lions attendue ce jour

Hugo Broos publie ce vendredi à Yaoundé les noms des joueurs retenus pour la double confrontation en éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Programmée pour ce vendredi 25 août au siège de la Fecafoot à Tsinga, la conférence de presse du sélectionneur national des Lions indomptables était toujours maintenue. Du moins jusqu'au moment où nous allions sous presse hier. Hugo Broos est en effet attendu devant les médias pour rendre publique la liste des joueurs retenus pour la double confrontation contre le Nigeria, le 1er septembre à Uyo, et le 04 à Yaoundé.

Rencontres comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018. Les convocations, elles, ont été en- voyées depuis un moment aux différents clubs. Cette liste devrait connaître quelques modifications par rapport au groupe présent à la coupe des Confédérations en juin dernier.

Mais il n'y aura pas vraiment de révolution. Clinton Njie, malgré son début de saison tonitruant avec Marseille, sera logiquement absent puisqu'il est indisponible deux semaines pour cause de blessure. Les Lions indomptables vont démarrer leur stage lundi prochain avant de s'envoler pour le Nigeria.

Justement, du côté des Super Eagles, les 23 sélectionnés sont connus depuis quelques jours. Dans le groupe, la majorité des joueurs convoqués par Gernot Rohr évolue à l'étranger et on note le retour du capitaine Mikel John Obi. Tout comme Victor Moses et Odion Ighalo. Mais dans l'ensemble, Gernot Rohr a renouvelé sa confiance aux joueurs battus en juin dernier par l'Afrique du Sud (0-2) à Uyo, lors de la première journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2019.

Avec six points dans ce groupe, le Nigeria mène largement les débats et espère prendre le large face au Cameroun. Les Lions indomptables, avec deux points, savent pour leur part qu'ils n'ont plus le choix. Et qu'il faudront s'imposer à tout prix pour espérer revoir la Russie.