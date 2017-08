Cameroun: Portabilité des numéros de téléphone - Les abonnes vont perdre leurs comptes mobile money

C'est l'un des risques encourus avec la mise en place de cette prouesse technologique annoncée depuis quelques jours.

Migrer d'un opérateur à un autre tout en conservant son numéro. Cette révolution technologique est annoncée à grand renfort de publicité depuis le début de la semaine via une campagne de communication orchestrée par le ministère des Postes et télécommunications, l'Agence de régulation des télécommunications (ART) et les opérateurs de la téléphonie mobile. Selon les acteurs, cette prouesse technologique va s'accompagner de plusieurs avantages au rang desquels la possibilité de conserver son numéro.

Mais le hic de cette nouvelle révolution vient de ce que les abonnés ne pourront pas conserver leurs comptes mobile money en cas de changement d'opérateur. « La demande de portage de numéro vaut demande de résiliation du contrat liant l'opérateur à l'abonné », explique une source à MTN Cameroun. En effet, la portabilité entraîne la perte de tous les services offerts par l'ancien opérateur.

Avec le risque de ne pas retrouver le même type de service chez le nouvel opérateur. Autre conséquence liée à la portabilité, le client perd le crédit téléphonique contenu dans sa puce. Il est donc conseillé de consommer d'abord ce crédit avant d'engager la procédure. Par ailleurs, il ne sera plus possible à la longue de distinguer les numéros d'un abonné à un autre, puisque tous les opérateurs ont les mêmes types de numérotation.

Autre implication, l'abonné effectuant l'opération de portabilité ne conserve pas la carte SIM de son ancien opérateur. Il devra recevoir de son nouvel opérateur une carte SIM dans laquelle son numéro sera porté. Pour porter son numéro, l'abonné doit se rendre chez l'opérateur cédant pour remplir un formulaire de demande de portage dans lequel il inscrit ses nom et prénom, le numéro de la CNI, la date et le lieu de délivrance, le numéro de téléphone qu'il veut porter, le nom de l'opérateur auquel il appartient, le code RIO (relevé identité opérateur), la date et le lieu du jour de dépôt et sa signature.

Ce formulaire peut changer en fonction de l'opérateur mais les éléments suscités doivent intervenir. Le numéro restera indisponible quatre heures au maximum, permettant à l'opérateur de finaliser le processus de portage. Le RIO est un identifiant unique de douze caractères alphanumériques (chiffres et lettres) attribué à chaque numéro de téléphone mobile et ayant pour but de faciliter l'identification du numéro lors des demandes de portage.

Pour obtenir le Rio, l'on peut composer gratuitement le numéro 888 sur un serveur vocal interactif ou envoyer un SMS gratuitement au serveur en composant le code USSD *888# qui affiche instantanément le RIO sur l'écran de son terminal. La portabilité d'un numéro n'est pas automatique. L'opérateur receveur peut refuser la demande de portage dans certains cas. Notamment si la demande est incomplète ou contient des informations erronées, l'abonné dispose déjà de 3 SIM dans son réseau ou si le numéro appartient à une autre personne. Ce refus peut intervenir au cas où le RIO n'est pas conforme ou ne correspond pas au numéro mobile, une demande de portabilité est déjà en cours, les règles de gestion du Plan national de numérotation ne sont pas respectées, le numéro a été porté et la demande de l'abonné est introduite avant le délai de 60 jours à observer, dans la limite des deux opérateurs.

Un opérateur peut aussi refuser la demande de portage dans les cas suivants : les données transmises sont incomplètes ou erronées, le numéro est inactif au jour de la demande de portage, il existe une demande de changement de numéro par l'abonné, il y a renonciation de l'abonné au portage de son numéro, et en cas d'atteinte de la limite de portage d'un même numéro qui est de deux fois par an. L'opérateur receveur est le seul à pouvoir annuler une demande de portage auprès de l'opérateur donneur.