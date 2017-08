Cameroun: Sécurité routière - Un nouveau permis de conduire pour limiter les accidents mortels dès le 1er septembre prochain

Le nouveau document informatisé et sécurisé qui suit un nouveau circuit d'obtention et de délivrance, a été présenté à la presse hier 24 août 2017 à Yaoundé, pour une proclamation des résultats qui passe de 04 mois à 29 jours.

Avec plus de 2 000 personnes ayant trouvé la mort sur les routes camerounaises en 2016, pour 4 000 autres handicapées, les pouvoirs publics, ont décidé de revoir le circuit d'obtention et de délivrance du permis de conduire. Cette réforme qui consacre un nouveau protocole de sécurité dit de 2ème génération, a précisé le directeur des Transports routiers au cours de la conférence de presse qu'il a délivrée hier dans la capitale, intègre des applications numériques et une technologie d'avant-garde. Et d'ajouter que le nouveau protocole qui entre en vigueur le 1er septembre 2017, est une garantie pour un contrôle efficace du permis de conduire, ainsi que du renforcement de la sécurité routière.

Concrètement, le nouveau circuit d'obtention et de délivrance des permis de conduire dont la falsification est impossible, consiste en l'informatisation et la sécurisation des auto-écoles agréées par le système numérique de sécurisation des documents de transport (Ssdt). Chose qui consacre le suivi et la liste en ligne, des candidats à l'examen de permis de conduire. « Ceux des candidats qui remplissent les conditions de durée et d'assiduité, sont automatiquement sélectionnés et programmés pour la session d'examen en cours. La conséquence est l'élimination des apprenants, en cas d'une évaluation non concluante ou de formation non

achevée », a indiqué le directeur des Transports routiers qui ajouté que 3 000 faux permis de conduire étrangers, ont été détectés, avant de décrier le fait que 15 000 autres en bonne et due forme cette fois-là, sont en souffrance à Douala, attendant d'être retirés par leurs propriétaires.

Parmi d'autres innovations, la production automatique des épreuves du concours du permis de conduire. Désormais, affirme-ton du côté du ministère des Transports, le nouveau mécanisme en la matière, élimine l'intervention de l'Homme dans lesdites épreuves qui seront alors élaborées à partir d'une base de données électronique de plus de 10 000 questions opérées à travers le système Ssdt. Il en est de même de la célérité de publication des résultats qui passe désormais de 04 à mois à une moyenne de 29 jours seulement.

Autre fait majeur de la réforme du permis de conduire, c'est l'introduction d'un nouveau support. C'est ainsi que dès le 1er septembre prochain, la nouvelle carte du permis de conduire camerounais, arrimée aux standards internationaux, est fabriquée à base d'un support à durabilité renforcée, avec plusieurs nouveaux éléments de sécurité et de contrôle.

Les faussaires et autres aventuriers de la contrefaçon, n'ont plus qu'à bien se tenir : il est quasiment impossible de photocopier ou de scanner le nouveau permis de conduire. Mais en attendant, le directeur des Transports routiers a précisé que les anciens permis de conduire, restent valables jusqu'à expiration, et que tout comme l'ancien format, le nouveau permis, coûte 5 000 FCFA, et peut être obtenu même hors de son centre d'examen .

Des milliers de morts enregistrés sur les routes du pays, chaque année, à en croire des études menées, 70% sont le fait de l'Homme, 20% relevant de l'état des voitures, et seulement 10% pour l'état des routes.