Ghana: Eliminatoires du mondial Russie-2018 -Se mettre en confiance face au Ghana

« Le match déterminant pour nous est celui du Zimbabwe car une victoire nous maintiendra dans la course à la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 », a souligné Sébastien Migné, en rappelant que lors de la signature de son contrat, la qualification pour la CAN était le premier objectif à atteindre. Celle de la coupe du monde relevant d'un quasi-miracle. Après donc le match perdu face aux Léopards de la RDC, le Congo doit se relancer devant les Zimbabwéens. « Pour s'en sortir, le seul moyen, c'est le collectif, l'amour du maillot, la rage de vaincre, la détermination », a dit le sélectionneur des Diables rouges.

