Burkina Faso: Décès de Salif Diallo - Ultime hommage à l'hémicycle

C'est aux environs de 8 heures 30 minutes que le cortège mortuaire a fait son entrée au sein de l'Assemblée nationale. Les députés vêtus de blanc ont ainsi rendu un dernier hommage à celui qui était le président de l'Assemblée nationale depuis le 30 décembre 2015.

Après une minute de silence, Ils ont entonné tous en chœur l'hymne national avant le début du cérémonial d'hommage. Après l'hymne, le secrétaire général de l'Assemblée nationale a pris la parole au nom de tout le personnel parlementaire. « Homme de vision, infatigable et grand travailleur (... ) C'est avec un grand frisson que nous apprenons que la faucheuse vous a atteint. Président Salifou Diallo, les travailleurs de l'Assemblée nationale vous rendent un grand hommage » a-t-il fait savoir.

Après ce mot du représentant du personnel, la parole a été donnée aux responsables des 5 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale (MPP, UPC, CDP, Burkindlim, et PJRN) pour leur hommage. Ils ont respectivement rendu un vibrant hommage à celui qui se faisait appelé « Gorba ».

« Président Salifou Diallo, vous nous manquerez mais nous n'oublierons jamais votre action à la tête de l'institution parlementaire. A Dieu cher frère président Salifou Diallo, repose en paix et que la terre du Burkina Faso, ton pays que tu as tant aimé et servi, te soit légère » a affirmé Alfred Sanou, le président du groupe parlementaire du CDP, ancien parti du défunt.

Alassane Sakandé, président du groupe MPP (opposition) avant de prononcer son mot a demandé à l'assistance d'ovationner le président Diallo comme elle l'avait fait le jour de son élection.

« Salifou Diallo à l'instar des héros nationaux qu'il rejoindra dans l'histoire politique du Burkina Faso avait la passion de la patrie et de la justice sociale. (... ) Dans toutes les hautes fonctions qu'il a occupées, Gorba s'est distingué par son ardeur au travail, son sens élevé de la responsabilité, son esprit de sacrifice et son franc parlé (...) Avec ta soudaine disparition, c'est tout ton parti et l'Assemblée nationale qui perd un grand leadeur et ta patrie, un de ses dignes fils » a dit le député Sakandé.

A l'issue de ces hommages, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Me Bénéwendé Sankara, a clos la séance spéciale en invitant les députés et les personnes présentes à l'hémicycle à s'incliner une dernière fois sur la dépouille du président de l'Assemblée nationale.

Au terme de ce rituel, le cortège mortuaire a pris la direction du Palais des sports pour l'hommage national.