Guinée: Limogeage de la ministre Sanaba Kaba, après des fautes de français sur twitter

Pour finir, les gouvernants ne devraient plus prendre à la légère le tort que cause aux apprenants, la banalisation des règles d'orthographe et de grammaire sur les réseaux sociaux. De quoi penser à de réelles adaptations des systèmes éducatifs.

Les abréviations à outrance, les argots et même les fautes fragrantes sont de nature à décrédibiliser. Et, pour les personnes publiques, ces manquements ne peuvent que conduire à des situations fâcheuses. C'est pourquoi, les comptes officiels de personnalités et institutions devraient être aux mains de professionnels de la communication digitale. Le cas Sanaba Kaba devra servir d'exemple pour bien de responsables et leaders africains sur le web.

Mais au-delà, cette actualité guinéenne repose le réel problème du personnal branding, surtout pour les personnalités. Faut-il se laisser aller, rédiger à la va-vite, sans soin ; en négligeant la grammaire et l'orthographe ? Certainement pas ! Et c'est bien valable pour tous les usagers. Si l'on tiendra rigueur aux personnages publics, ceux qui utilisent ses nouveaux outils devraient garder à l'esprit qu'ils forgent leurs personnalités de demain.

Les réseaux sociaux sont de puissants outils de communications. Ils sont des couteaux à double-tranchant, avertissent souvent les spécialités de la communication digitale. Sans grande culture du numérique et en sous-estimant la force des réseaux sociaux, on se fait du bad buzz. C'est sans nul doute ce que la ministre Sanaba Kaba va apprendre à ses dépens.

Certains Guinéens font le lien entre le buzz suscité par les fautes en français de la ministre Sanaba Kaba et son limogeage mercredi. La ministre de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'enfance est connue pour ses fautes, même à la télé, fait observer par exemple Fodé Kouyaté, président de l'Association des bloggeurs de la Guinée (ABLOGUI); même s'il ne peut confirmer le lien entre ces deux faits.

Depuis la semaine dernière, la ministre est la risée des internautes guinéens sur les réseaux sociaux. Tout est parti d'une série de tweets truffés de fautes -supprimés plus tard, ndlr-. Visiblement des fautes de trop ! Mercredi, Sanaba Kaba a été remerciée sans raison. Et les internautes reprennent le buzz...

Copyright © 2017 This is Africa. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.