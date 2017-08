Sierra Leone: Inondations en Sierra Leone - 810 personnes toujours portées disparues

A Freetown, dix jours après les inondations qui ont fait près de 500 morts et des centaines de personnes… Plus »

Nombre de corps retrouvés ne peuvent être identifiés, en raison de leur état de décomposition 11 jours après le drame ou parce qu'ils ont été déchiquetés après avoir été emportés par le torrent de pierres et de boue. Selon l'Office national des services de secours, environ 6 000 personnes ont été « directement affectées » par les inondations qui ont fait plus de 500 morts.

Selon Abdulaye Bayratay, des experts venus notamment d'Espagne aident les équipes de secours. Lorsque les recherches seront abandonnées, les zones les plus touchées par les inondations seront scellées et transformées en lieu de mémoire, a ajouté le porte-parole du gouvernement.

