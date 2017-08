Ile Maurice: Élections - Quand le gouvernement peine à faire entendre ses consignes

Même pour les élections au niveau des mairies, le mot d'ordre du gouvernement n'est pas respecté. Ainsi, à Curepipe, en juin dernier, le Muvman Liberater proposa une candidate, en l'occurrence Toorowtee Gokool, comme ajointe au maire. Mais, contre toute attente, Dany Chellen défia le mot d'ordre gouvernemental et se posa comme challenger. Et le poulain du PMSD devint adjoint au maire.

À Flacq, Oumesh Rajkumarsing, qui était souvent à côté de Pravind Jugnauth, avait été soutenu par le gouvernement pour obtenir un second mandat comme président du conseil de district. Or, c'est Vikram Hurdoyal, qui avait fait bonne impression comme candidat indépendant lors des élections générales de 2014, et qui a été soutenu par des conseillers proches du PTr, qui a été élu président.

Les élections de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, qui se sont déroulées dimanche, ont démontré que le mot d'ordre du gouvernement n'est pas ou peu respecté. Bien que le gouvernement et même le Premier ministre aient soutenu l'équipe de Somduth Dulthumun, la majorité de ceux qui ont voté a fait fi de la directive donnée par le Bâtiment du Trésor. Et ce n'est pas un cas isolé.

