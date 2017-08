Sénégal: Des caisses isothermes remises aux mareyeurs de Kaffrine

Kaffrine — Les mareyeurs et micro mareyeurs du marché de Kaffrine ont réceptionné, jeudi, 10 caisses isothermes d'une valeur de 3 millions de frs CFA offertes par le projet "Gouvernance, politique de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté dans l'écorégion Wamer" (Go Wamer), a constaté l'APS.

Les 10 caisses isothermes dont 5 d'une capacité de 70 litres et autant de 220 litres sont accompagnées de 15 battes de manutention.

La cérémonie de remise du don s'est déroulée en présence de l'adjoint au préfet de Kaffrine, Mamadou Diouf, de l'inspectrice régional des pêches de Kaffrine, Maïmouna Sarr, du coordonnateur de l'équipe nationale de mise en œuvre du projet Go Wamer, Mamadou Thiam.

Des élus locaux et des populations, ont également pris part à la manifestation.

"Ces caisses isothermes vont accompagner les 150 mareyeurs et micro mareyeurs du marché de Kaffrine dans la commercialisation et la manutention des produits de la pêche", a relevé l'inspectrice régionale des pêches de Kaffrine.

Auparavant les mareyeurs et micro mareyeurs de Kaffrine stockaient leurs produits dans réfrigérateurs, a-t-elle dit, faisant remarquer que cela créait des problèmes d'hygiène parce que la glace fusionnait rapidement du fait des températures trop chaudes, ce qui entraînait une "putréfaction de poissons".

Pour le coordonnateur du projet Go Wamer, Mamadou Thiam, ces caisses vont contribuer à conserver davantage les produits halieutiques dans de "très bonnes conditions".

"Le poisson se conserve par le froid. Et le froid c'est une chaîne. Donc, ces caisses vont contribuer à maintenir la fraîcheur du poisson jusqu'à la consommation", a-t-il soutenu.

Le financement de l'Union européen (UE) et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a permis au projet Go Wamer d'acheter et de mettre les caisses à la disposition des mareyeurs et micro mareyeurs des départements de Kaffrine, Linguère et Tambacounda.

L'adjoint au préfet de Kaffrine, Mamadou Diouf a salué le geste avant d'inviter les mareyeurs et micro mareyeurs du marché de Kaffrine à faire un "bon usage" de ces caisses isothermes.