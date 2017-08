Ile Maurice: Keshika Ragaven, danseuse de Bharata Natyam à 16 ans

Elle est finalement une danseuse de Bharata Natyam. À 16 ans seulement, elle a donné son premier spectacle, l'Arangeetram, au théâtre Serge Constantin, à Vacoas, le 6 août. Keshika Ragaven, une habitante de Chamouny établie au Canada avec ses parents depuis quelques années, est retournée au bercail pour donner son premier concert.

L'Arangeetram est la célébration de son accomplissement devant le grand public au cours de laquelle son guru ou professeur de danse doit lui donner sa bénédiction devant tout le monde.

«L'Arangeetramest une cérémonie où je célèbre mon accomplissement devant le public. Mon professeur de danse me donne sa bénédiction devant tout le monde. C'est comme une remise de diplôme. Et là je suis reconnue comme une danseuse et je peux faire des prestations à mon tour», explique la jeune fille.

Si elle a pu terminer tous les niveaux à un jeune âge, c'est parce qu'elle a fait ses premiers pas dans la danse à l'âge de 7 ans seulement. Elle raconte que ce sont les costumes et le maquillage qui l'ont attirée dans un premier temps.

«J'étais à un temple quand j'ai vu un spectacle de danse pour la première fois. J'étais émerveillée par les couleurs, les costumes des danseuses. Je voulais faire de même. Heureusement que mes parents et mes grands-parents m'ont encouragée.»

Comblés par le choix de leur fille, ses parents l'ont tout de suite inscrite à une école de danse, la Natyanjali School of Dance, à Quatre-Bornes. C'est là qu'elle découvre vraiment le monde de la danse. Après son départ au Canada, elle décide de poursuivre ce rêve. Elle est acceptée à l'Amirthalaya Academy of Dance and Music. Entre ses études et la danse elle complètera les niveaux un à quatre et les grades 1 à 6 avec distinction.

C'est son pays natal qu'elle choisira pour fêter sa réussite. Son professeur de danse, Lalithananjana Kathirgaman, prend l'avion avec elle et l'aide avec les préparatifs.

Keshika Ragaven est non seulement bonne avec ses pas de danse mais elle est aussi une brillante élève. «Je ne sais pas pourquoi on pense que poursuivre des études et se donner à une passion peut être difficile. Il faut savoir gérer. Dans mon cas, la danse m'a beaucoup aidée. La danse aide à mieux se concentrer, ce qui est un plus.»

Elle encourage plutôt les autres à s'y mettre. «La danse est une façon de s'exprimer. Elle apporte l'équilibre entre le corps et l'esprit et éveille aussi le côté spirituel. Cela demande une discipline, oui. Mais n'est-ce pas bien de pouvoir raconter une histoire avec des pas et des gestes ?»

Outre la danse, Keshika aime la chimie, la loi et la littérature. Elle veut tout apprendre et n'arrive pas encore à décider quelle matière choisir à l'école. Si elle a consacré neuf ans de sa vie au Bharata Natyam, elle ne compte pas en faire sa carrière pour le moment.

«Je souhaiterais poursuivre mes études supé- rieures. Mais bien sûr, ma passion sera toujours là. J'ai les projets de l'académie. Je dois écrire une thèse sur la danse et sur tout ce que j'ai appris et je participerai aux spectacles de l'académie.»