Ile Maurice: Brisée-Verdière, Pont Bondieu - Sacré oubli

Toutefois, avec le temps, l'endroit est tombé dans l'oubli. Sans compter la nature qui y a repris ses droits. Nous étions là-bas quand il pleuvait et cela n'a pas été facile de descendre les marches, qui étaient glissantes. Atteindre les cavernes s'est révélé être le parcours du combattant. Le chemin n'était pas visible et les plantes obstruaient le passage.

«Zot inn fer sa pou béni plas-la pou ki péna ankor aksidan», lance Bashir Jahangeer, un sexagénaire du village. En outre, il y a plusieurs cavernes sous la route. Des perrons mènent jusqu'à elles. Bashir Jahangeer confie que quelques années de cela, cet endroit était assez bien entretenu. «Mo pa tro koné kisan-la ti fer met tousala. Kouma éna boukou dimounn ek sirtou touris ki vinn la, inn gagn inpé lané District Council ti pintir sol lantré, ékrir so non ek anbélir plasla», lance-t-il.

Envahis par les plantes, le Pont Bondieu et ses cavernes sommeillent, loin des agitations du village voisin. Pourtant, dans un passé pas si lointain, ils étaient très fréquentés par Mauriciens et touristes.

