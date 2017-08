Congo-Kinshasa: Processus électoral - Constant Mutamba mobilise les jeunes sur son schéma de décrispation de la crise !

Fort de tout cela, Constant Mutamba n'a non seulement invité les jeunes de ce coin du pays d'intérioriser et faire siennes cette démarche. Mais, il les a, en même temps, exhorté de pousser les politiques, dûment ceux de leur province, à la bonne volonté pour qu'ils se tournent vers son plan de décrispation du climat politique. Par ailleurs, il est expédient de notifier que les leaders de la NOGEC vont bientôt communiquer sur les résolutions qui découleront dudit forum.

Cela, puisque cette commission, en sa qualité d'institution d'appui à la démocratie et son caractère représentatif et technique, est composée des membres de toutes les forces vives tant politiques que de la société civile de la nation dont, indique-t-elle, personne n'en peut contester la légitimité. Et, à défaut, les composantes qui récusent leurs émissaires peuvent les changer avec ces discussions.

Il est indéniable que ce mouvement des jeunes tient mordicus à une application rapide de son schéma qui, d'après ce rassemblement, est la feuille de route apte à baliser le chemin d'une tenue des élections démocratiques et apaisées au pays. Conformément à son communiqué adressé aux médias, la NOGEC, rappelle-t-on, soutient que la classe politique congolaise devrait à nouveau se réunir afin de trouver des voies et moyens idoines qui permettraient à la RD.Congo de vivre une alternance démocratique.

C'est dans la ligne droite de cette tournée que ce regroupement des jeunes, par son président, Me Constant Mutamba, a mobilisé, jeudi 24 août 2017, les jeunes de cette contrée sur leur démarche susmentionnée qui se résume sur l'évaluation du processus électoral autour de la Ceni et ce, aux fins de déboucher sur la fixation d'un calendrier électoral consensuel.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.