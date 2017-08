Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala - La tête dans les viseurs du GPI !

Le GPI demande la démission du Premier Ministre Bruno Tshibala

Le Groupe des Partis Indépendants, en sigle GPI, a réuni, le jeudi 24 Août 2017 à Kinshasa, son Comité Exécutif élargi au Comité d'Arbitrage, sous la direction de son Coordonnateur National, M. Crispin KABASELE TSHIMANGA, Président National de l'Union des Démocrates Socialistes (UDS). A l'issue de ses travaux, le Groupe des Partis Indépendants a fait la présente Déclaration Politique :

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI) renouvelle, une fois de plus, son appel patriotique en faveur de la réconciliation nationale en vue d'un règlement pacifique de l'actuelle crise multiforme qui frappe, de plein fouet, la République Démocratique du Congo, notre pays. Le GPI exige, à cet effet, le retour sans atermoiement au schéma de l'Accord du 31 Décembre 2016.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI) invite, pour une meilleure exécution de l'Accord du 31 Décembre 2017, la Majorité Présidentielle au pouvoir et l'Opposition plurielle, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour favoriser la réconciliation nationale et privilégier l'intérêt général du Peuple congolais.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI) applaudit chaleureusement la désignation d'un Envoyé Spécial de la SADC pour la République Démocratique du Congo, décision prise lors du 37ème Sommet de la SADC tenu dernièrement en Afrique du Sud. Le GPI apprécie, à sa juste valeur, ce geste d'amitié qui met fin à une absence injustifiée d'un délégué de notre Organisation sous-régionale qui s'est beaucoup investie pour le retour de la paix dans notre pays depuis les tristes événements de 1998. Ainsi, l'Envoyé Spécial de la SADC suivra la situation de la République Démocratique du Congo aux côtés de ses homologues mandatés par les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Union Européenne, etc.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI), ayant été le premier à parler du report de toutes les élections, se réjouit également de l'alignement de la SADC sur sa courageuse position. Le GPI, insiste, de nouveau, pour une grande réforme électorale congolaise en vue d'offrir des élections apaisées, dépouillées de toutes sortes de fraude et devant déboucher sur une représentation effective des différentes couches et communautés de base dans les assemblées délibérantes nationales, provinciales, urbaines, municipales et locales étant donné que la balbutiante démocratie congolaise est fort tribalisée.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI) qui condamne le comportement de certains acteurs politiques qui appellent à l'organisation des élections cette année sans avoir réuni toutes les conditions nécessaires et idéales, s'oppose énergiquement à la publication hasardeuse du calendrier électoral par la CENI dans la précipitation qui caractérise la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, et avant la levée de toutes les hypothèques.

Dans le même ordre d'idées, le GPI est contre la tenue de la réunion tripartite Gouvernement-CNSA-CENI projetée pour le 27 Août 2017, avant la stricte application de l'Accord du 31 Décembre 2017. Car, deux de ses trois institutions nationales, à savoir l'actuel Gouvernement central et le bancal Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 Décembre 2016, n'ont aucune légitimité.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI), regroupement politique épris de liberté, de justice et de paix, demande, après examen approfondi de la situation générale du pays, la démission pure et simple du Premier Ministre Bruno TSHIBALA NZENZHE, et de son gouvernement qui a été mis en place en violation de l'Accord du 31 Décembre 2017, impopulaire, incapable d'honorer ses engagements pris lors de son investiture par l'Assemblée Nationale et de satisfaire aux attentes du Peuple congolais.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI), après avoir pris connaissance du fameux « Manifeste du Citoyen Congolais » publié le 18 Août 2017 à Chantilly (France), s'étonne d'abord du lieu choisi, loin de notre pays, et ensuite des participants, parmi lesquels des étrangers; lesquels participants sont des compatriotes recrutés par des officines étrangères engagées dans la déstabilisation de la République Démocratique du Congo depuis 1960 et le dénigrement de ses dirigeants; alors que tous ceux qui se sont retrouvés en France pour trahir la Nation congolaise, certains n'ont jamais été les modèles de bons gestionnaires partout où ils sont passés.

Enfin, le GPI fait donc remarquer que ledit Manifeste ne contribue nullement à l'apaisement de la situation politique nationale, même si les participants parlent sans conviction de la Concertation Nationale, ni de la transition aux contours mal définis.

Le GPI rappelle, à cette occasion, le valeureux testament historique nous légué par notre Héros National Patrice-Emery LUMUMBA, selon lequel « l'histoire du Congo doit s'écrire au Congo, et nulle part ailleurs».