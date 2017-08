Congo-Kinshasa: Rémunérations au taux du Budget 2017 - Magistrats, Médecins et Professeurs font bloc !

D'où, sensiblement, le fouet de la crise économique qui sévit au Congo-Kinshasa vient de faire sortir du bois, des éminents membres de l'intelligentsia de la République. Faute d'être exaucé, la synergie "médecins, professeurs et magistrats" se réserve le droit de saisir les Cours et Tribunaux et, par conséquent, rend responsable, l'Exécutif Central de toutes les conséquences inhérentes à une radicalisation de leur grève commune.

outefois, le gap est aisément compréhensible, dès lors que sur le marché de change, c'est à peine que la monnaie nationale se stabilise autour de 1550 FC pour un dollar USD. Et que, paradoxalement, les prix des biens et services ont du mal à faire marche-arrière, au regard de la relative embellie de la monnaie nationale face aux devises étrangères.

