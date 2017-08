Congo-Kinshasa: CENI - Le consortium des réseaux des organisations féminines évalue le processus électoral

Le Consortium de cinq réseaux des organisations féminines a organisé, mercredi 23 août 2017, dans la salle de Presse de la Centrale électorale, une journée d'échanges et d'informations sur l'état des lieux du processus électoral en RDC.

Une occasion pour Elodie Tamuzinda, membre de la Plénière de la Ceni, d'éclairer les femmes leaders sur l'évaluation et l'état des lieux du processus électoral. Le consortium a appris que le résultat statistique global de l'enrôlement au 21 août 2017 est de 40.073.391 enrôlés sur 41.135.072 électeurs attendus. Soit 20.954.760 hommes contre 19.118.631 femmes. Ce qui représente 97,4 du taux d'enrôlement prévu.

Elodie Tamuzinda, Membre de la Plénière de la Ceni, a édifié le Consortium des réseaux des organisations féminines sur l'évaluation du processus électoral et l'état des lieux de l'enrôlement des électeurs.

Le Réseau des Femmes Africaines Parlementaires (REFAMP), le Caucus des femmes congolaises, le Cadre de Concertation des Femmes Congolaises (CAFCO), la Dynamique des Réseaux des Femmes de Provinces (DRF), ont cherché à écouter de leurs oreilles comment la Ceni a évolué depuis l'avènement de Corneille Nangaa jusqu'à ce jour, et ce, en dehors de tout ce qui se raconte à travers les médias. Elles sont sorties très satisfaites, ont-elles fait savoir. Les femmes ont posé la problématique du taux de participation de la femme au processus électoral en cours.

Pour elles, le taux est toujours faible par rapport à l'élection antérieure. Et, l'absence des moyens financiers pour la sensibilisation est pointée comme étant la cause principale en plus des autres aléas constatés en provinces. C'est ainsi qu'elles ont résolu que la Ceni fasse un état des lieux du processus électoral pour que la population, en général, et les femmes, en particulier, soient mises au courant de l'évolution du processus, ses avancées et ses défis. Très satisfaites, elles ont reconnu que la Ceni fait un travail impressionnant, dans la transparente.

Mme Elodie Tamuzinda, l'interface de ce consortium, a constaté que les textes légaux et réglementaires ne sont pas bien lus par les femmes. "Puisque lorsque vous entendez les femmes posées des questions qui ont des réponses dans les lois, alors il faut comprendre que les lois doivent être vulgarisées", a-t-elle stigmatisé. Les femmes ne pouvaient pas être en marge de tout ce qui a eu comme intoxication et manipulation puisqu'elles croyaient à un moment que la Ceni jouait un rôle d'un tel ou d'un autre camp politique.

"Elles ont compris que la Ceni continue à jouer son rôle et à bien travailler. Les contraintes que nous avons rencontrées sur terrain ont été clairement expliquées et comment nous avons pu surmonter les unes et les autres pour arriver à 40 millions d'enrôlés", a expliqué Elodie. Les femmes croyaient aussi que la situation macabre qui s'est passé au Kasaï était une illusion.

Mais, avec la clarification, elles ont compris que la situation a été réelle. "Les Chefs coutumiers commencent à sensibiliser la population pour qu'elle retourne au village afin de se faire enrôler", a témoigné Tamuzinda. Ce que nous attendons de toutes les parties prenantes, c'est le rôle qu'elles doivent continuer à jouer chacun en ce qui le concerne en commençant par le Parlement jusqu'au dernier citoyen de la République, a souhaité Elodie Tamuzinda.

Monique Kande, Coordonnatrice du Caucus des Femmes congolaises s'est aussi exprimée au sortir de cette rencontre : "Nous sommes très édifiées par la Ceni. Nous avons beaucoup appris. Le Pouvoir et l'Opposition ont signé des Accords qui bloquent la Ceni à bien travailler. Nous demandons à ce que le pouvoir aide la Ceni à aider la population pour que les choses avancent". Selon elle, la population est fatiguée.

"Elle accuse la Ceni et pourtant ce sont eux qui prennent des décisions et ne les appliquent pas", fustige-t-elle.