Congo-Kinshasa: Le Gouvernement en action - Ramazani Shadary au chevet des sinistrés

Enfin, l'Exécutif central court au secours des compatriotes ayant subi les affres du glissement de terrain dans la province de l'Ituri. La catastrophe naturelle qui a frappé dans ce coin du pays n'a pas seulement touché la localité de Tara, mais bien plus, révèle la cellule de communication de la Vice-primature en charge de l'Intérieur et Sécurité.

La catastrophe a touché et Tara et d'autres camps de pêche notamment, Kidipa-Dyadhe au Bahema-Nord et de Kangama au Walendu-Pitsi. La délégation gouvernementale conduite par le VPM Ramazani Shadary, accompagné de Bernard Sango, Ministre de la Solidarité et Affaires Humanitaires, est arrivée à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, jeudi à 16h 30' en provenance de Kinshasa via Goma.

Jefferson Abdallah, Gouverneur de cette province, le comité provincial de sécurité, les forces vives et politiques de la province ont, à cette occasion, fait le déplacement pour l'aéroport. Répondant aux questions de la presse, Emmanuel Ramazani Shadary a dit être venu avec son collègue de la Solidarité et Affaires Humanitaires pour une visite de réconfort moral et d'assistance humanitaire aux sinistrés de la pluie diluvienne qui a récemment causé des dégâts matériels et humains importants dans cette contrée, il y a près d'une semaine.

Produite le mercredi 16 août 2017, la catastrophe naturelle a entraîné plusieurs réactions de certaines chancelleries contre la RDC. Tout simplement parce qu'une certaine opinion a estimé que le Gouvernement est resté aphone face à ce drame. Au point de crier à l'indifférence manifestée des autorités du pays suite à la mort pourtant affreuse de plusieurs congolais. Loin de verser dans la polémique, Emmanuel Ramazani Shadary, aux prises avec la presse locale, a livré un autre son de cloche.

A l'en croire, un Gouvernement responsable évalue les besoins avant de déployer l'aide humanitaire. Et le Gouvernement provincial qui a transmis son rapport au niveau national a été instruit à ce propos immédiatement après la catastrophe, a-t-il martelé. Il sied toutefois de signaler que c'est depuis le 22 août, soit près de 6 jours après les événements tragiques de Tara, que la Présidence de la République a formellement instruit le Gouvernement Tshibala d'agir de toute urgence.

Et, ce dernier, par un communiqué émanant de la Primature, paraphé par Michel Nsomue, le Directeur de Cabinet du Premier Ministre Tshibala, avait ordonné au Ministre de la solidarité et actions humanitaires de se mettre à l'œuvre. Chose qui, visiblement, se concrétise par l'action de celui-ci sous la coupole d'Emmanuel Ramazani Shadary qui, en plus de cette mission, devra prendre la température sécuritaire dans l'Est de la République.

«Nous sommes ici en Ituri pour une mission de consolation. Le gouvernement nous a chargés de consoler les rescapés, aussi un réconfort moral. Demain, nous allons faire un déplacement vers le lieu du drame à TARA, quelque soit le niveau de nos moyens, nous allons intervenir avec les biens à remettre à la population», a confié Ramazani Shadary à la presse.

Bilan officiel provisoire

La situation telle que prélevée par les autorités fait état non de 200 morts comme cela se disait déjà dans les réseaux sociaux, mais de 33 morts retrouvés et enterrés, 10 blessés pris en charge, 57 rescapés, plus ou moins 174 disparus, 280 orphelins, 74 maisons détruites et, enfin, 19 maisons restantes.