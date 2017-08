Congo-Kinshasa: Sonas S.A - Une moisson abondante avec 172 victimes réhabilitées !

La cinquième étape, enfin, n'intervient que dans le cas où vous êtes responsable de l'accident, vous devez à présent orienter la (les) victime (s) vers l'agence/Sonas gestionnaire de votre contrat pour sa prise en charge et, éventuellement, son indemnisation. Si votre adversaire est responsable de l'accident et que vous êtes assuré seulement en responsabilité civile, vous devez vérifier si votre adversaire est assuré, avant de l'inviter à respecter les différentes étapes prévues dans cette procédure. Lorsque votre adversaire, responsable de l'accident n'est pas assuré, vous pouvez le poursuivre, conformément au code civil pour obtenir la réparation à la suite des préjudices subis.

L'agence de Commerce avec 9 dossiers indemnisés. Aux agences de Funa, Kinsuka et Libération, chacune, a libéré 1 seul dossier. Par contre, à la Gombe somme toute, 11 dossiers ont été payés. 4 agences ont payé chacune, 4 dossiers. Il s'agit de Kasa-Vubu, Lemba, Huileries et Ngiri-Ngiri. L'agence de Limete avec 10 dossiers. N'sele-Maluku avec 7 dossiers traités. Enfin, l'agence de 30 juin en a libéré 6.

Pour revenir à l'opération jeudi sinistre, la Direction Générale a indemnisé 87 victimes valant 87 dossiers. Les agences de Bandalungwa, Barumbu, Kintambo, N'djili et Yolo ont traité et indemnisé chacune, 2 dossiers. Tel n'a pas été le cas aux agences de Beach-Ngobila, Kingabwa, Masina et Socimat où chacune d'elles, a indemnisé à hauteur de 3 dossiers.

Autrement dit, ce qui est aperçu derrière est déjà franchi. Il ne constitue plus un obstacle. Bref, elle n'a donc, pas peur de la concurrence tant que sa clientèle continuera à lui renouveler la confiance. Car, soutient-t-elle, deux partenaires restent incontournables dans la vie d'un investisseur : Son assureur et son banquier.

A cet effet, cette société commerciale a traité et indemnisé, le jeudi 24 août 2017, 172 victimes, suivant les normes et procédures en la matière. C'est sous l'impulsion de Madame Carole Agito DG a.i. que ces opérations de paie des sinistrés se sont déroulées en toute sérénité à l'endroit habituel.

