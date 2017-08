Congo-Kinshasa: Pamphile Mihayo nommé sélectionneur adjoint des Léopards !

Toujours avec son Tout-Puissant Mazembe où il a passé toute sa carrière, Pamphile Mihayo a gagné la Ligue de champions de la Caf en 2009 et 2010. Et aussi, la Super coupe de la Caf en 2010. Mihayo Kazembe a eu le privilège de participer, à deux reprises, à la Coupe du Monde des Clubs de la Fifa. Après la première tentative en 2009 mal négocié, en 2010, Mihayo capitaine des Corbeaux, a conduit ses coéquipiers jusqu'en finale de cette édition de la Coupe du Monde des clubs contre l'Inter Milan (0-3). Avec la sélection, Pamphile Mihayo est vainqueur de la première édition du Chan en Côte d'Ivoire, en 2009.

La Fecofa a donc validé ce choix. Du côté de Mazembe, l'information a été bien accueillie telle qu'affiché sur son site, précisant que «Baba», comme on l'appelle, entre ainsi dans le cercle fermé des techniciens du football à avoir accepté de porter une double casquette club et sélection. D'ores et déjà, Mihayo fera partie de la délégation des Léopards qui quitte le pays ce samedi 26 août, à destination de Rabat, au Maroc. Il marquera ainsi son entrée en fonction le 1er septembre, au match qui va opposer la Tunisie à la RDC, à Rades, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018.

