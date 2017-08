Congo-Kinshasa: MLC - Micheline Bie Bongenge s'en va !

L'histoire de Micheline Bie Bongenge au sein du Mouvement de Libération du Congo, MLC, de Jean-Pierre Bemba Gombo se conjugue désormais au passé. La dame de fer et pionnière de ce grand parti a vu loin et s'est réorganisée autrement.

Que des querelles, des humiliations, de la haine, constate-t-elle... Elle a décidé de s'en aller. C'est ainsi qu'elle a signifié, ouvertement et sans ambages, son départ à l'Autorité morale du parti, le Sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. "Je quitte le MLC. Je m'oriente autrement. Je tiens à sauver ma dignité et mon honneur", a-t-elle déclaré pour mettre fin aux spéculations.

Le départ non entendu de maman Micheline Bie Bongenge constitue un coup dur pour Jean-Pierre Bemba depuis sa Cellule à la Cour Pénale Internationale. Celle qui a rendu les loyaux services à la République à la questure de la CENI et, éjecté de son poste suite à ce qu'elle qualifie «d'acharnements » de l'un des cadres de son ancien parti, qu'elle n'a pas cité, et à la décision de l'Assemblée Nationale prise en violation des lois et règlements en la matière, a été remercié en monnaie de singe par son parti, déclare-t-elle. Et, cela, en dépit de toutes les démarches entreprises et la saisine de la Cour Constitutionnelle et du Président de la République, ses efforts ont été enterrés pour des intérêts qu'elle croit "égoïstes".

Elle l'a fait savoir dans un entretien qu'elle a eu avec votre quotidien, La Prospérité, jeudi 24 août 2017.

C'est un divorce qui sera certainement mal digéré par celui qui a consacré toute sa vie à lutter pour sauver le Congo, aujourd'hui trahi par l'égoïsme de certains membres du parti et des intérêts tribaux et familiaux.

Bemba aura du mal. Il a perdu celle qu'il considérait comme son œil et son oreille. Au four et moulin, elle était conseillère et placée toujours à l'avant-garde. Lui-même l'appelait "maîtresse des opérations". Toutes les stratégies ont été affûtées sous ses yeux et elle y apportait une touche de sagesse élevée.

Maman Micheline qui avait, jusqu'à un certain moment, toute la confiance du chairman était restée fidèle. Elle s'en va, finalement. Et, ainsi, rejoint la longue liste de ceux qui sont partis. Entre autres, Olivier Kamitatu, Delly Sessanga, José Makila, Sam Bokolombe, Thomas Luhaka, Jean-Lucien Bussa...