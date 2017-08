Tunisie: Culture et citoyenneté

Quelle lecture faites-vous de la situation économique générale dans le pays et de la santé… Plus »

Dans le cadre de l'ouverture du festival, l'association « Kolna Tounès», informe un communiqué de presse de l'association, organise en partenariat avec la Fondation Friedrich-Naumann pour la Liberté, à partir de 18h00 au café « El Aïn» à Kesra un café citoyen qui porte sur les défis des prochaines élections municipales. Le président de l'association « Kolna Tounès», Moez Attia, donnera une conférence intitulée «Est-ce que nous sommes prêts pour l'organisation des élections municipales pour la date du 17 décembre 2017», suivie d'une lecture critique du code des collectivités locales exposée par la présidente de l'association Bawssala, Chaima Bouhlel, avec la participation d'un certain nombre de représentants des partis politiques, des composantes de la société civile et les habitants de la région.

Les journées du festival se poursuivront avec une kyrielle de spectacles artistiques et musicaux présentés par Sofiene Safta, Hichem Slem, Warda Ghodhben et Abderrahmen Chikhaoui, en plus d'une soirée de jeunes et un spectacle pour enfants animé par Ami Radhouen.

