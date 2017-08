Tunisie: USM - Au complet...

Créer le surnombre...

Face au CA, on n'a pas trop vu les deux excentrés, Mechmoum et Ben Mansour, en phase offensive. Ils se sont contentés uniquement de leur rôle défensif pour arrêter les redoutables attaquants clubistes. Une approche qui a créé un grand déséquilibre en phase offensive où Essifi et Kabbou n'ont pu trouver le soutien espéré pour aller inquiéter l'arrière-garde adverse. Cette carence devrait être révisée par Kasri face à l'ESS pour que l'équipe retrouve équilibre et homogénéité.

Cette vocation d'aller de l'avant ne devrait en aucun cas négliger la couverture qui doit être assurée par les joueurs de l'entrejeu et de la défense pour se mettre à l'abri des contres redoutables des joueurs de l'ESS qui savent très bien profiter des espaces. Sûrement, Kasri en fin technicien a minutieusement préparé la stratégie adéquate pour bloquer la machine adverse tout en appelant ses joueurs à appliquer ses consignes à la lettre. Côté formation appelée à tenir tête à l'ESS, Kasri reconduira à un élément près la formation qui a tenu en échec le CA. Béderi, très vigilant et sûr dans ses interventions, gardera les bois. Il sera aidé par Mechmoum à droite, Ben Mansour à gauche appelés tous deux à créer le surnombre devant. La paire Hichri-Dziri veillera au grain pour barrer la route aux attaquants de l'ESS.

L'entrejeu, plaque tournante de l'équipe, et sur lequel Kasri compte beaucoup pour sortir un match sans faute, sera animé par Hadda et Gharbi très complémentaires dans la couverture et la relance. Quant à Mosrati, en vrai porteur d'eau, il sera aidé dans sa tâche par Anan très utile dans la reconversion pour mettre le duo d'attaque Essifi et Kabbou, encore muets, dans de bonnes positions pour espérer trouver la faille. C'est avec une formation au complet portée à l'attaque que l'USM, qui court toujours derrière son premier succès de la saison, mettra toute sa hargne et son application pour tenir la dragée haute à son voisin de l'ESS. Un derby qui sera indécis et ouvert à tous les pronostics...

Formation probable :

Béderi, Mechmoum, Ben Mansour, Hichri, Dziri, Hadda, Gharbi, Mosrati (Sabbahi), Anan (Soussi), Essifi, Kabbou (Messaïdi).