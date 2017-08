Tunisie: Aide-toi, le ciel t'aidera !

Devant le déclin du tourisme, la mamelle de devises la plus généreuse de notre pays, l'on devrait serrer la ceinture outre mesure pour limiter nos importations et maximiser nos exportations. Or, lorsqu'on voit nos souks inondés de bananes importées à tour de bras et, lorsqu'on voit nos boutiques de fruits secs regorgeant de glibettes blanches turques, l'on n'est pas en droit de nous réjouir.

Sachant qu'en d'autres temps, de vaches grasses, les bananes n'étaient importées qu'à l'occasion du mois de Ramadan. Sachant aussi que l'importation des glibettes turques nous coûte aux environs de quarante millions de dollars par an. Cela, sans compter le terrible impact de l'importation de ce produit, de zéro nécessité, sur l'activité de nos nombreux cultivateurs de glibettes noires à Béja surtout acculés à brader leurs récoltes à cause de cette incompréhensible concurrence, pleurant leur sort et multipliant leurs appels de détresse, demeurés hélas vains!

L'orthodoxie à l'index

Le silence officiel sur ces importations insensées laisse supposer qu'on cherche à ménager certains lobbys qui en détiennent le monopole. Qui se font des mille et des cents aux dépens de la santé économique de la nation.

Le marasme économique que connaît le pays depuis des années doit nous amener à réviser nos textes réglementaires, de manière à encourager davantage les investisseurs étrangers à s'installer dans nos périmètres, où l'orthodoxie et la lenteur administratives sont de plus en plus dissuasives. Et l'on ne devrait pas rougir de honte en nous inspirant du modèle marocain. Qui ne cesse de marquer des points et attirer les promoteurs, ayant initialement choisi la Tunisie, le fief de la démocratie naissante. Que tout le monde d'ailleurs veut bien encourager...

Des tarifs dissuasifs

Il faudrait dire aussi qu'on n'est pas en train de profiter assez de la seconde mamelle généreuse de devises, celle que nous offrent chaque année nos braves pairs, opérant hors de nos frontières.

Ceux-ci auraient souhaité être nombreux à rejoindre, en famille, la mère patrie pour profiter, au sein des leurs, d'agréables vacances et, par là même, contribuer à redynamiser l'économie de leur pays. Mais les tarifs de transport ont été excessivement élevés et inabordables pour les familles nombreuses. Et là aussi, l'on constate qui rien n'a été fait pour atténuer l'acuité de ce problème.

Le «niet» catégorique avait ses mauvaises raisons

Pour sa part, notre système bancaire souffre d'une certaine orthodoxie mal à propos, propre à freiner le flux de devises, provenant de nos travailleurs à l'étranger. Témoin cet exemple qui nous laisse perplexe.

Un cadre de banque exerçant à Dubaï a décidé de déposer son épargne, dûment déclarée à la douane à son entrée au pays, dans une banque tunisienne.

Sachant que si toute notre colonie à l'étranger faisait de même, l'on pourrait renflouer considérablement nos avoirs en devises. Mais, voilà que le brave homme se heurte au «niet» catégorique de toutes le agences bancaires abordées.

Pourquoi ? Parce que le compte à créditer était au nom de sa conjointe. Même en exhibant une procuration, établie dans les règles de l'art, l'autorisant à gérer ce compte, toutes les banques de la place ont campé sur leur position.

En désespoir de cause, le bonhomme dut quitter le pays avec ses liasses de billets, mort de regret, les yeux mouillés de n'avoir pu rien faire pour son pays. Qui lui reste beaucoup à faire pour sortir de l'ornière.

Vérification faite auprès de la BCT, il s'est avéré que l'avis de change de ministère des Finances paru au Jort n°10 du 3-2002 stipule, dans son article 4, que la déclaration d'importation des devises est personnelle en ce qui concerne la personne au nom de laquelle elle est établie et elle est incessible. La réglementation est ainsi muette sur les cas de versement de devises par procuration.

Cela dit, dans le cas d'espèce, les banques ayant campé sur leur refus n'avaient pas eu tort. Et le bonhomme avait toutes les bonnes raisons d'aller déposer les «indésirables» devises ailleurs. Il nous prie alors aimablement de dire à qui de droit : «Aide-toi, le ciel t'aidera !». Dont acte...