Tunisie: CAB - Obligation de résultat

Cet après-midi, face l'EST, ils se trouvent dans l'obligation de réagir. Ils n'ont pas droit à l'erreur. La tâche ne sera pas facile, nous en convenons. Seulement, la volonté qui anime les joueurs à se surpasser, à cette occasion, les rend capables de bons résultats.

On nous a toujours appris que la réalité du terrain demeure la seule vérité d'autant que le CAB n'a pas beaucoup de choix. S'il veut éviter une situation compliquée à l'avenir, la réaction doit être immédiate, abstraction faite du nom de l'adversaire.

C'est dans ce contexte, encore une fois délicat, que le staff technique a préparé ses joueurs. Il s'est attelé à soigner ce qui ne va pas, notamment le manque de lucidité à l'axe central, à l'origine des buts encaissés. C'est la concentration qui a manqué aux Cabistes dans les moments clés. Face à l'EST, une équipe aguerrie, il va falloir être en permanence sur le qui-vive.

A vocation offensive...

La formation appelée à défendre ses chances, tout à l'heure, ressemblera à celle qui a joué contre l'ESZ mardi dernier. On verra Mohamed Habib Yeken et Ben Necib occuper comme d'habitude respectivement les flancs droit et gauche de la défense, tandis que Ressaïssi et probablement Seddik formeront la charnière centrale. A l'entrejeu, Hamza Jlassi et Saïdani feront en sorte de gêner leurs adversaires dans la construction du jeu. Ils évolueront comme milieux défensifs derrière Belarbi et Hamdouni, deux joueurs qui savent conserver le ballon et distiller des passes lumineuses aux avants Médina et Ounelli qui ont manqué d'efficacité lors des deux premiers matches.

Formation probable :

Kasraoui, Med Habib Yeken, H. Ben Necib, Mehdi Ressaïssi, Mejri, Jlassi, Saïdani, Belarbi, Hamdouni, Jacques Médina, Ounalli.