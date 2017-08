Tunisie: Des raisons d'y croire

Pour booster son compartiment offensif, le club du Bardo pourra compter sur l'attaquant béninois Jacques Bessan, physiquement au point. On prête à l'ancien entraîneur de l'OB et de l'ESM l'intention d'aligner Bessan en cours de jeu, si bien entendu la qualification de l'ancien Zarzissien, Cabiste et Clubiste est obtenue auprès de la FTF. Le club du Bardo attendait jusqu'au dernier moment l'arrivée du document afférent au nombre de rencontres internationales qui doit être délivré par la fédération béninoise.

Verra-t-on ce vendredi l'avant-centre béninois contre son ancien club où il ne laissa guère de bons souvenirs ?

Ben Thabet attend son heure

Il n'en reste pas moins que des réglages s'imposent, notamment en défense qui a donné de sérieux signes de fébrilité que ce soit à Métlaoui ou à domicile contre le CSS. Trois buts concédés en deux sorties, et surtout l'impression que Kais Amdouni n'est pas dans sa meilleure forme, voilà de quoi susciter un petit malaise. Le but concédé face au CSS, les supporters lui en font assumer l'entière responsabilité et demandent à donner sa chance à Nadim Ben Thabet qui a tiré son épingle du jeu la saison dernière, celle de l'accession. Le technicien stadiste met l'accent sur la confiance indispensable au poste de gardien de but, mais n'en est pas moins disposé à changer de cartes si la méforme d'Amdouni se prolonge.

Un quota plus important

Le problème du quota des spectateurs revient au premier plan. A l'instar de nombreux clubs (US Monastir, JS Kairouan...), le Stade Tunisien réclame un quota plus élevé de spectateurs autorisés par les autorités afin de pouvoir tirer une meilleure recette. Contre le CS Sfaxien, seulement une centaine de billets ont été commercialisés auprès du public visiteur. Les responsables rouge et vert trouvent ce quota largement en deçà des attentes. Et appellent qui de droit à réviser cette répartition qu'ils trouvent injuste.

Premier bilan

Mohamed Kouki va reprendre tout à l'heure à un élément près le onze aligné dimanche dernier contre le CSS. Il espère que les progrès exprimés lors de ce nul (1-1) vont être confirmés, et que l'ossature actuelle finira par trouver l'homogénéité et les automatismes. La grande forme de Jean-Daniel Badi, véritable digue devant l'arrière-garde, sera fort précieuse pour s'opposer au feu nourri d'une attaque adverse redoutable.

Plus généralement, le Stade va faire un premier bilan durant la trêve internationale pour décider s'il aura encore besoin de renforts au mercato alors qu'une bonne dizaine de nouveaux joueurs capables de renforcer l'équipe A, mais aussi les Elites ont débarqué cet été au Bardo.

Formation probable :

Amdouni- Ben Ali, Jouini, Khemiri, Boulaâbi- Badi, Kethiri, Fouzai- Homri (ou Komé), Jedaied, Hosni.