Tunisie: Un retour aux sources

Au total, entre vendredi et samedi, les forces de l'ordre ont enregistré une affluence de 7.000 visiteurs, fait savoir M. Ridha Mghirbi, président de la 5e édition du festival du poisson et membre de l'association «Tous Béni Khiar pour le développement».

«Le festival a célébré cette année sa cinquième édition. Si la première session s'est déroulée dans le port de Béni Khiar, les trois dernières ont eu lieu sur la Corniche. Ainsi, nous avons voulu à travers cette édition revenir aux racines de ce festival pour faire renaître le port de ses cendres et lui redonner vie», souligne M. Mghirbi.

Vente directe, produits du terroir et culture

Outre la vente directe du producteur au consommateur, les festivaliers ont pu aussi entrer en contact avec des produits du terroir locaux, à l'instar du fameux pain traditionnel, dit «khobz tabouna», et des artisans de la région.

«Le premier jour, nous avons enregistré la présence de 12 pêcheurs et grossistes de poisson. Mais le lendemain, le nombre des exposants a atteint la cinquantaine, y compris les artisans et les commerçants de produits du terroir (harissa, fiasque d'eau de fleurs d'oranger, confitures, etc.). Sincèrement, on ne s'attendait pas à un tel engouement public», ajoute le président du festival.

Les organisateurs ont également accordé dans leur programmation une grande importance au volet culturel en organisant une soirée astronomique et des animations musicales, en l'occurrence la mythique troupe de «Aïssaouia» de Béni Khiar, sans oublier un spectacle de cavaliers de fantasia ainsi que des ateliers de peinture et des compétitions pour enfants.

«Certes, le festival a tout fait pour redonner vie au port à travers la vente directe avec un rapport qualité/prix assez intéressant et mettre à la disposition des festivaliers du poisson cuit sur le gril, mais nous avons aussi offert aux visiteurs plusieurs activités culturelles comme c'est le cas de la projection de films documentaires et courts métrages en relation avec la mer et la pêche et une balade en mer sur un bateau avec en prime une baignade en haute mer et un déjeuner à base de poisson grillé», conclut M. Mghirbi.

Du côté des visiteurs, les échos étaient en général positifs avec quelques remarques sur la programmation, comme c'est le cas avec Mme Alia Brasli : «On ne peut que saluer une telle initiative. Il est vrai que les prix sont moins chers que ceux du marché du poisson, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus d'effort pour mettre en évidence les traditions gastronomiques de la région et les plats locaux à base de poisson. Malheureusement, le volet culinaire a fait défaut dans ce sympathique festival».

Voilà une remarque assez pertinente à prendre en considération par les organisateurs !