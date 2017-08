Tunisie: Réflexion, création, liberté d'expression et optimisme

Organisée par l'Association culturelle de création et réflexion optimiste (Accro) en partenariat officiel avec l'Ambassade d'Allemagne à Tunis et le café culturel Liber'Thé, cette première édition sera marquée par une compétition officielle de scène ouverte dans plusieurs catégories : slam, cinéma, musique et littérature. Un jury de professionnel évaluera les différents talents qui seront sur scène dans le cadre de la compétition officielle de «Tunis scène libre», dont des écrivains, des cinéastes, des metteurs en scène...

Un appel à candidatures est lancé pour les différents concours de la compétition officielle avec un deadline du 30 septembre 2017 pour les inscriptions, sachant qu'une phase de présélection et d'auditions va suivre pour désigner les candidats retenus à la compétition officielle.

L'esprit de «Tunis scène Libre» se résume en quatre axes : réflexion, création, liberté d'expression et optimisme. Dans le but d'ancrer les principes et fondamentaux de la liberté d'expression, les organisateurs tentent de concevoir un nouvel espace de réflexion et de création autour de plusieurs disciplines artistiques et littéraires, en donnant une chance aux jeunes artistes, musiciens, slammeurs, écrivains, intellectuels... de se produire sur scène, de manifester leurs visions.

La compétition officielle se tiendra à El Teatro, au ciné-théâtre «Le Rio» et évoluera dans quatre disciplines artistiques et littéraires phares : «Notre Dame des mots» (compétition littérature), «Musique scène libre» (compétition musique), «Histoires courtes» (compétition cinéma) et «Lamma slam» (compétition slam)

En marge de la compétition, la programmation prévoit des spectacles, des ateliers, des rencontres, des débats, des expositions, etc. Les spectacles en marge de la compétition vont se dérouler au ciné-théâtre Le Rio et au café culturel Liber'Thé.

Il est noter que l'Association culturelle de création et réflexion optimiste (Accro) est une association à but non lucratif, à vocation culturelle, active depuis plus de six ans dans la scène culturelle tunisienne. Officiellement créée en mai 2016, elle s'est fixé pour objectifs de créer une dynamique culturelle à Tunis et dans les régions intérieures de la Tunisie, de travailler pour rendre l'art et la culture accessibles à la jeunesse tunisienne, de démocratiser et vulgariser la culture, de développer, encadrer et aider les artistes dans leurs réflexions et créations artistiques et, surtout, dans l'aboutissement de leurs projets.