Tunisie: Une nouvelle académie est née

Soit, une sorte de préparation à la vie active : travail salarié ou initiative privée.

Cela dit, un effort d'accompagnement en amont et en aval, comme a tenu à affirmer M. Ali Abdelaziz, spécialiste en intégration professionnelle à l'Acci. L'homme est un ancien cadre au sein de l'Aneti (Agence nationale d'emploi et du travail indépendant), relevant du ministère de la Formation professionnelle et capitalise une longue expérience. « L'organisation de visites en milieu professionnel au cours de la période de la formation demeure nécessaire. D'autant plus que les stages à l'entreprise sont aussi obligatoires », explique-t-il, en conclusion. Par ailleurs, M. Ouerghemmi mise beaucoup sur le marché africain. En sa qualité de président de la commission des experts économiques africains, ce pari lui semble à la portée, compte tenu des liens et des partenariats qu'il a dans certains pays africains, tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

Somme toute, l'entrée en scène de l'Acci ne peut qu'enrichir le dispositif national de la formation professionnelle, un secteur jusqu'ici immobilisé. Le secteur privé dans le domaine serait-il, alors, le fer de lance qui pourrait provoquer sa mise en marche ?