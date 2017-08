Tunisie: Gagner encore et toujours

Ils auraient pu gagner, n'eussent été les décisions de l'arbitre Saïd Kordi et de ses… Plus »

Taha Yassine Khénissi, le buteur numéro un de l'équipe, sera aligné d'emblée quant à lui. Et Anis Badri a le plus d'arguments pour l'épauler en attaque quoique Fakhri Ben Youssef, qui fournit un énorme effort physique en assurant une bonne liaison entre le milieu et l'attaque, pourrait lui ravir la titularisation pour le match de cet après-midi. C'est que, dans cet esprit consistant à ménager les joueurs, Badri pourrait lui aussi avoir droit à un petit repos bien mérité, même si en deuxième mi-temps, chacun des joueurs ménagés pourrait être incorporé.

Au niveau de l'entrejeu, Fousseini Coulibaly, qui a contracté une blessure sans gravité contre l'USBG, cédera sa place au Camerounais Franck Kom. Et Ferjani Sassi, qui était sur le banc des remplaçants dans le même match, sera parmi l'équipe rentrante avec Bguir et Chaâlali.

A ce propos, les ballottages dans les postes continueront encore avec Faouzi Benzarti qui est décidé à donner à tous ses protégés leur chance de figurer parmi les titulaires. En effet, aujourd'hui encore, et à l'instar de ce qui a été fait contre le COMédenine et l'US Ben Guerdane, la formation rentrante connaîtra quelques modifications. Ali Madani pourrait céder sa place au jeune Montasser Talbi aux côtés de Chamseddine Dhaouadi dans l'axe défensif.

Contrairement au CAB de Lassaâd Dridi, qui a essuyé deux défaites de suite contre l'ESS et l'ESZ, l'Espérance évolue depuis des mois en rouleau compresseur qui emporte tout sur son passage.

Il est vrai qu'un match n'est jamais gagné d'avance quel que soit le déséquilibre dans le rapport des forces, moins la logique se fait généralement respecter dans ce genre de situations. Surtout que, contrairement à l'Espérance, le CAB se trouve dans de beaux draps. Et du coup, l'euphorique troupe de Faouzi Benzarti est en possession des plus éloquents des arguments pour lui compliquer davantage les choses.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.