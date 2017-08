Tunisie: Remettre les pendules à l'heure

Ils auraient pu gagner, n'eussent été les décisions de l'arbitre Saïd Kordi et de ses adjoints.

Aujourd'hui, le Club Africain est face à une obligation de rachat pour ne pas perdre davantage de points et rester dans le sillage du quatuor de tête. Jusqu'à présent, personne ne peut reprocher la moindre des choses au coach qui fait du bon travail. Le Club Africain, en dépit d'un accident de parcours à Monastir, a les moyens de beaucoup mieux faire. Certes, il faut que les attaquants se réveillent, Fabrice Ondama en tête. On ne met pas en doute les qualités techniques du Congolais ou sa capacité à marquer des buts, mais son apport devrait être plus profitable à l'équipe.

Khalifa pas au point

Tout à l'heure, Marco Simone ne devrait pas changer son onze rentrant. Dans le pire des cas, un seul remplacement devrait avoir lieu. Mokhtar Belkhither, absent lors de la journée précédente, pourrait effectuer son retour sur le flanc droit de la défense. C'est logiquement Hamza Agrebi qui ferait dans ce cas les frais du retour de Belkhither à la compétition. Le reste de la défense devrait être constitué par les mêmes joueurs, à savoir Abdi sur le flanc gauche et le trio habituel de l'axe central, en l'occurrence Bilel Ifa, Fakhreddine Jaziri et Hammami.

D'un autre côté, on ne voit pas comment Marco Simone devrait se permettre de chambarder ses plans au niveau de la ligne médiane, surtout que l'équilibre nécessaire a été trouvé avec Yahia et Annabila au niveau de la récupération et Darragi dans la construction du jeu. En attaque, ce sont de nouveau Ondama et Chenihi qui auront les faveurs du pronostic. Le point d'interrogation concerne Saber Khalifa. L'attaquant clubiste a purgé sa suspension mais n'est pas encore apte physiquement à prêter main-forte à ses coéquipiers. Le joueur n'arrive pas à se défaire d'une ancienne blessure. Reste Manoubi Haddad qui fut l'homme de la situation à la fin de la saison écoulée. Ce dernier doit gagner des galons pour mériter une place de titulaire.