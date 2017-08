Madagascar: Société civile - Pour la réduction des dépenses de nos ambassades

La société civile a son rôle dans le processus de démocratisation et de développement du pays.

La journée de la société civile de Madagascar s'est tenue, hier, au parvis de l'Hôtel de Ville d'Analakely. Elle a été axée notamment sur les rôles, les actions et les impacts de plus de 100 plateformes, réseaux ; associations et ONG qui œuvrent pour l'intérêt de la population. Portant sur le thème « La société civile, un acteur incontournable du développement de Madagascar ». Selon un des membres du Collectif des citoyens et des organisations citoyennes (CCOC) Lily Razafimbelo, d'importantes sommes sont octroyées à nos ambassades, pourtant il n'y a rien de concret. Autrement dit, pour la réduction des dépenses de nos représentations diplomatiques.

Missions. Faut-il cependant souligner que l'ambassade joue un rôle promotionnel très important. Elle a pour mission de défendre la culture, l'économie et les sciences de son pays dans le pays de résidence. Ce rôle est dévolu notamment aux services de coopération et d'action culturelle mais également aux missions économiques. La société civile estime également que l'Etat utilise à bon escient le Trésor public. En outre, elle a parlé également du rôle des départements ministériels, qui n'a pas eu vraiment d'impacts sur le vécu quotidien des gens.

Elections. La société civile de déplorer aussi le manque de moyens dont elle dispose, elle estime ainsi qu'il faudrait mieux la considérer et que son cas devrait être inscrit dans les lignes budgétaires. Et comme il fallait s'y attendre, les élections ont été également abordées par la société civile. Elle a émis ainsi son souhait que la tenue de ces consultations populaires ne doivent pas engendrer des troubles. En outre, la société civile revendique l'élaboration de nouvelles lois qui régissent la société civile. Notons que les associations sont régies par l'ordonnance n°60-133 du 3 octobre 1960 selon laquelle l'association est « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».Soulignons que la société civile joue le rôle de contrepoids face à l'Etat. Toutefois, son rôle n'est pas encore bien compris par l'ensemble de la population.