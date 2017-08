Madagascar: Volley-ball / Sommets Analamanga - COSFA-GNVB en épilogue

D'après les informations, Zahid ZZ Center aurait reçu une balle dans la tête et à la… Plus »

Trois équipes du VBCD. Avant cette hostilité masculine, les dames se mesureront. Le Volley-ball Club Diamant (VBCD) vice-champion défiera la formation du JMVB. Cette dernière composée en grande partie des anciennes sociétaires de l'équipe nationale à l'image de Mbola et Claudia. Les finales des juniors se disputeront dans la matinée. Chez les juniors hommes, VBCD rencontre l'équipe du 3FANS. Dans la catégorie filles juniors, la formation du VBCD sera aux prises de l'Akon'i Mandroseza Volley-ball (AMVB). Trois équipes du VBCD sont en finale dimanche et pourront réaliser un triplé inédit à Mahamasina.

Remake . L'affiche la plus attendue du public est sans doute le remake de la finale entre la Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNVB) et les militaires du Cosfa. Qui des gendarmes ou des militaires s'empareront du titre ? Le verdict sera connu dimanche à Mahamasina. Pour le moment, ce sont les gendarmes qui mènent la danse en s'imposant à deux reprises en finale face aux militaires. Ce sera la troisième confrontation entre ces deux équipes après les finales du Championnat d'Analamanga et du sommet national 2016. Cette année, la bande à Fenozara tenante du titre tente de remporter son second sacre à Analamanga, de leur côté les Toky, Mika, Willot et camarades du Cosfa après plusieurs défaites encaissées tenteront de reprendre leur trône à Analamanga. Cependant, ces deux équipes seront toutes deux présentes à l'Open de Madagascar à Toamasina au mois de septembre.

