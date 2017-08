Madagascar: Balance commerciale - Un objectif d'amélioration abordé avec le FMI

Le ministre du Commerce et de la Consommation, Tazafy Armand et le représentant résident du FMI à Madagascar, Patrick Imam.

Le renforcement de la collaboration est possible entre le Ministère du Commerce et de la Consommation (MCC) et le Fonds Monétaire International (FMI), pour promouvoir l'essor économique de Madagascar. C'est ce qui a été évoqué lors d'une rencontre qui s'est tenue mercredi dernier entre le ministre Tazafy Armand et le représentant résident du FMI, Patrick Imam.

En effet, le représentant du FMI a affirmé l'intérêt de l'institution sur les initiatives et les projets à moyen terme du ministère. Selon les informations fournies, les deux parties ont abordé divers sujets d'importance capitale, telles les stratégies pour améliorer la balance commercial de la Grande-île, l'AGOA et sa pérennité, ainsi que la filière vanille et son incidence sur le plan économique et commercial.

Au cours des discussions, les deux personnalités se sont accordées sur la nécessité de mettre en avant la lutte contre le blanchiment d'argent et contre la corruption, etc. « Ma rencontre avec le ministre a été très productive. J'étais très impressionné par les travaux remarquables qu'il a entrepris au sein de son ministère, afin de faciliter le commerce et je tiens à le féliciter pour cela. Je me réjouis de l'étroite collaboration entre nos deux institutions que nous allons encore renforcer dans le futur », a déclaré Patrick Imam, à la suite de la rencontre.