Madagascar: Amoron'i Mania - Relevés des cotisations impayées à la CNaPS

Célérité et rigueur. Un processus valable pour toutes les collectivités décentralisées. Les observateurs de suggérer que les responsables de ces collectivités devront faire preuve de célérité et de rigueur pour que leurs employés admis à la retraite puissent jouir de leurs droits à la pension dans les meilleurs délais. Pour l'heure donc, la balle est dans le camp des collectivités décentralisées.

Avant 2016. Cette résolution fait suite à la campagne de sensibilisation qu'est en train de mener la CNaPS, sur la protection sociale à l'attention des communes de la région d'Amoron'i Mania et qui s'était tenue au mois de juin dernier. Une résolution que la CNaPS tient à suivre à la lettre jusqu' au mois de septembre. Date impérative où ces collectivités décentralisées devront fournir les listes des cotisations impayées avant 2016 et adressées à la CNaPS. Cette dernière aura par la suite, en vertu d'une convention établie avec le ministère de l'Intérieur, la tâche d'envoyer ces listes au ministère concerné pour être réglées. Les communes seront donc déchargées de ces impayés, un privilège à ne pas négliger.

« Ho avy tsy ho ela ohatra ny vola ny CNaPS" Ce dicton bien populaire, quelque peu péjoratif à bien des égards, trouvera d'ici peu toute sa lettre de noblesse,si l'on en croit aux efforts que mène actuellement la délégation régionale de la CNaPS d'Ambositra dans l'appui aux collectivités décentralisées pour l'élaboration des listes des cotisations non reversées à la CNaPS au titre d' avant 2016, des employeurs et des employés, A cet effet, l'équipe multiplie les descentes au niveau des communes de la région.

