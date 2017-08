Madagascar: Tragique accident sur la rocade - Berkeley et Jonathan, deux des passagers tués, la voiture disloquée

D'après les informations, Zahid ZZ Center aurait reçu une balle dans la tête et à la… Plus »

Le premier, Berkeley Andrianarivo et le second Alain Jonathan Serge. Pour la petite histoire, Berkley a été dans la course à la présidence de l'association des natifs du Sud (Fizafato) et a retiré sa candidature à la dernière minute après avoir refusé la manière dont l'élection fut organisée. Depuis, il est devenu un personnage connu dans le milieu des natifs du Sud. Les autorités élues de la région sud, à savoir les ministres et parlementaires, étaient parmi les premiers à venir à l'HJRA pour présenter leurs condoléances.

L'accident a provoqué un lourd bilan : deux morts et un blessé grave. « Deux des trois individus à bord de la voiture ont été projetés à l'extérieur. Nous avons remarqué que l'une des victimes a perdu la vie. Elle ne bougeait plus. La seconde, elle, était inanimée. Nous l'avons emmenée de toute urgence à l'hôpital d'Andohatapenaka. Elle a encore parlé, tout en se tordant de douleur » a expliqué Rasolomanana Rojohanitra, adjoint du comité villageois du quartier où l'accident s'est produit.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.