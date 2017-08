Madagascar: Portrait - Voahirana Andriambelo, une grande dame du jazz

D'après les informations, Zahid ZZ Center aurait reçu une balle dans la tête et à la… Plus »

Cabaret. Les années 80, ce sont ses débuts en cabaret, notamment à « l'Escale » d'Ambohibao. A partir des années 90 aux côtés des grands musiciens malgaches, elle prend goût aux superbes envolées vocales flirtant aussi bien avec le gospel, la soul, le jazz brésilien que le blues et le rythm 'n blues. Le cabaret devient sa forme préférée. « J'aime l'ambiance intimiste où le public est proche de moi avec ce sentiment de communion dans la musique ». Les grandes scènes furent les éditions du festival Madajazzcar où elle est invitée depuis 2004. Ce sera encore certainement le cas pour la prochaine édition, celle de 2018. On espère en tout cas, la revoir sur scène.

Le gospel fut un autre attachement qui ne s'est jamais démenti et qui l'a amenée à la chorale « maintimolaly » d'Ambohitantely dans laquelle elle est soliste depuis plus de 30 ans.

Interprète. C'est une interprète par essence depuis toujours. Sa culture « 33 tours » a bercé son quotidien : Esther Philipps, Aretha Franklin, Liz Mc Comb, Ella Fitzgerald, Betty Carter, Sarh Vaughan, Whitney Houston, Marie Severine. Ses inspirations blues et soul ont été portées par l'écoute de Ray Charles, Stevie Wonder, Donny Hathaway, Otis Redding, B.B King...

Issue d'une famille de musiciens, Voahirana Andriambelo a toujours chanté avec ses sœurs, puis en chorale. Dès qu'elle a pu, elle a participé à tous les concours de chants et accumulé les récompenses : interclasses, inter villes, inter universités jusqu'en Russie où elle fait ses études au début des années 80. Elle a poursuivi la voie en épousant un musicien saxophoniste Naivo Andriambelo. Leurs enfants sont ,eux aussi, musiciens. D'ailleurs, l'un d'entre eux, Harty Andriambelo va investir l'Urban Café pour jouer et reprendre à leur manière les compositions du grand Tôty. « Ce que j'ai reçu des autres, je l'aurai transmis à mon tour. La boucle est bouclée. Ainsi va la musique ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.