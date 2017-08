Burkina Faso: La nouvelle du vendredi - Trop de choses merveilleuses à faire dans une vie

revue litteraire

Je connaissais Alain, le libraire d'une ville à l'autre bout d'une région du monde il y a de cela trois ans. Nos échanges réguliers par le mail et le téléphone, notre passion commune pour le livre avaient fini par nous rendre amis.

Alain distribuait mes livres dans sa région et je l'approvisionnais par Géneviève, une amie commune qui venait régulièrement au Burkina Faso. Une brave femme Géneviève ! C'est grâce à elle que j'ai connu Alain et d'autres personnes dans sa région.

Je profitai d'un voyage dans son pays et rendis visite à mon cher ami Alain dans sa librairie. Au milieu des livres et des clients, nous étions heureux comme des gamins se retrouvant après des vacances pour parler de leurs découvertes. Alain avait 66 ans et était le parfait libraire-ami de ses lecteurs. Toujours jovial, le bon rire où il faut, la bonne plaisanterie ou la bonne blague au meilleur moment. On ne pouvait s'empêcher d'apprécier Alain. Sa bonne humeur de vivre était contagieuse.

Prenant le café après le départ du dernier client de la soirée, je lui demandai :

- Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?

- Depuis quatre ans.

- Quatre ans ? j'étais surpris.

Avec cette bonne ambiance avec les clients au milieu des livres, je croyais qu'Alain avait toujours vécu dans cet univers.

- J'ai été client de cette librairie pendant 20 ans avant de devenir propriétaire lorsque mon vieil ami Pierre prenait sa retraite. J'étais professeur de Biologie dans un collège de la ville et je venais souvent ici avec mes élèves. J'ai toujours aimé les livres. Je m'entendais bien avec Pierre et je me suis organisé pour reprendre la librairie. Il était très heureux de laisser son héritage d'une vie en de bonnes mains. La retraite au bord du feu dans son salon, se rongeant le pouce et s'ennuyant fermement, ce n'est pas mon truc !

- Chapeau Alain, tu m'en bouche un coin. Je suis de ton avis.

J'étais émerveillé de voir ce jeune homme de 66 ans enthousiaste et entreprenant. Pendant que nous discutions passionnément de littérature autour d'un énième verre de café et biscuits, Alain me demanda :

- Que fais-tu demain soir vers 20 h ?

- Rien de spécial, répondis-je.

- Super, je t'embarque pour une soirée Jazz, ça te dis ?

- Ça marche !

Le lendemain soir une surprise de taille m'attendait.

Je retrouve mon ami Alain saxophoniste d'un orchestre animant une soirée dans un restaurant de la ville. Et pas de l'à peu près pour Alain et son groupe. Du lourd et raffiné pour emprunter l'expression courante de l'autre. Emporté par la magie musicale du groupe tout le restaurant passa deux heures de voyage agréable.

Pendant le diner après concert, je ne puis me retenir de demander à mon ami imprévisible et talentueux :

- Alain, depuis combien de temps es-tu musicien ?

- Depuis l'école primaire. Je joue plusieurs instruments.

J'étais au comble de l'admiration.

- Tu sais Ousseni, une vie entière est ennuyante et très longue quand on ne fait que des choses ordinaires de son existence. Une vie entière est merveilleuse et courte quand de son existence on fait des choses extraordinaires. Et je crois que nous rêvons tous... d'une vie merveilleuse.

Il faut choisir !

Sirotant son jus de fruit avec son éternel sourire, Alain me dit :

- Il y a de belles choses à faire dans une vie quand le courage d'entreprendre et l'audace d'essayer est votre philosophie. Avant de me consacrer à l'enseignement en tant que professeur... j'ai servi dans l'armée... et je suis sorti avec le grade de lieutenant.

La nuit, pensant à mon ami Alain, je notai dans mon calepin :

Le voyage nourrit admirablement le regard et l'esprit.